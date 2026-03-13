Tokat'ta dün gece meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirdi. Birçok ilde hissedilen şiddetli sarsıntı sonrası vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi. Bölgede panik havası sürerken uzman isimlerden de açıklamalar geldi. Naci Görür, 'bundan daha büyük deprem olmaz' diyerek halkı arızalı yerden uzak durması konusunda uyardı. Osman Bektaş da fayın kırılma noktalarına dikkat çekti. İşte detaylar.

Türkiye dün gece aynı korkuyu bir kez daha yaşadı. Tokat'ın Niksar ilçesinde gerçekleşen 5,5'lik deprem çevre illeri de salladı. İnsanlar diken üstünde, evlerine girmeye korkar oldu. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Osman Bektaş'tan peş peşe paylaşımlar geldi. Görür "daha büyüğü olmaz" dedi, Bektaş'ın verileri de oldukça dikkat çekiciydi...

"DAHA BÜYÜĞÜNÜ BEKLEMİYORUM"

Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tokat depremini yorumladı. Görür paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Niksar-Erbaa/Tokat’da 5,6 deprem oldu. Kayıp yok. 1942’ de büyük deprem olmuştu. Onun için daha büyüğünü beklemiyorum. Fayların paralel dallandığı bir yer. Bunlardan küçük bir kol kırılmış olabilir. Daha büyük deprem olmaz. 5,0’den küçük artçılar olabilir. Arızalı yerlerden sakın"

"83 YILLIK ENERJİSİNİ BOŞALTTI"

Prof. Dr. Osman Bektaş da deprem sonrası yorum yapan isimlerden biri oldu. Bektaş paylaşımlarında şu bilgileri verdi;

1942-1943 M7+ büyük deprem kırığı üzerinde gerçekleşmiştir. Deprem sonrası, kırılan fay tekrar eskisi gibi tam kilitlenmediğinden (zayıf kilitlenme) ve creep (sürünme) mekanizmasıyla fayın 83 yıl biriktirdiği enerjisini boşalttığının bir göstergesidir.

ORTA ÖLÇEKLİ SARSINTILAR

Creep Etkisi: Batıdaki Destek segmentinde bilinen "creep" (sürünme) hareketi ( İnSAR,GPS verileri, yavaşoğlu,2020), bu bölgedeki fayın tam kilitlenmesini engelliyor. Fay, enerjiyi büyük bir afet yerine orta ölçekli sarsıntılarla boşaltıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası