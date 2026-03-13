Hatay'da portakal bahçesinde uyuşturucu alışverişi yapılacağı ihbarı üzerine polis ekipleri 2 farklı noktaya operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 175 kilogram kimyasal uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Dörtyol Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmada uyuşturucu tacirlerinin Dörtyol ilçesi İcadiye Mahallesi'nde portakal bahçeleri arasındaki arazide alışveriş yapacağı bilgisi üzerine harekete geçildi.

Şüphelilere yönelik portakal bahçesinde ve Erzin ilçesinde bir depoya dron destekli operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 50 bin adet Captagon uyuşturucu hap üretiminde kullanılabilecek yaklaşık 175 kilogram kimyasal uyuşturucu ham maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan N.B., savcılıkta alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari şüpheliler O.G. ve M.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

