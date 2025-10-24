Bugün basketbol maçı var mı? EuroLeague ve NBA maç takvimi 24-25 Ekim
Bugün basketbol maçı var mı merak edilirken basketbolseverleri bugün ve yarın yoğun bir maç programı bekliyor. EuroLeague’de bu akşam 4 karşılaşma oynanırken, NBA’de ise yarın sabaha karşı tam 12 maç sahne alacak. İşte 24-25 Ekim EuroLeague ve NBA maç takvimi!
Bugün basketbol maçı var mı sorusu gündemde yerini aldı. EuroLeague’de gecenin en dikkat çeken maçı, Türk derbisi niteliğinde Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko karşılaşması olacak. NBA’de ise heyecan gece boyunca sürecek. Lakers - Timberwolves ve Clippers - Suns maçları sezonun dikkat çeken mücadeleleri arasında.
BUGÜN BASKETBOL MAÇI VAR MI?
24 Ekim 2025 Cuma | EuroLeague Maç Takvimi
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko | Saat 20:30
Virtus Bologna - Panathinaikos | Saat 21:00
Partizan - Paris Basketball | Saat 21:30
Bayern Münih - Olympiakos | Saat 21:45
25 Ekim 2025 Cumartesi | NBA Maç Takvimi
Toronto Raptors - Milwaukee Bucks | Saat 01:30
Orlando Magic - Atlanta Hawks | Saat 02:00
Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers | Saat 02:30
New York Knicks - Boston Celtics | Saat 02:30
Memphis Grizzlies - Miami Heat | Saat 03:00
New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs | Saat 03:00
Houston Rockets - Detroit Pistons | Saat 03:00
Dallas Mavericks - Washington Wizards | Saat 03:30
Sacramento Kings - Utah Jazz | Saat 05:00
Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves | Saat 05:00
Portland Trail Blazers - Golden State Warriors | Saat 05:00
Los Angeles Clippers - Phoenix Suns | Saat 05:30