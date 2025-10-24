Bugün basketbol maçı var mı? EuroLeague ve NBA maç takvimi 24-25 Ekim

Bugün basketbol maçı var mı sorusu gündemde yerini aldı. EuroLeague’de gecenin en dikkat çeken maçı, Türk derbisi niteliğinde Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko karşılaşması olacak. NBA’de ise heyecan gece boyunca sürecek. Lakers - Timberwolves ve Clippers - Suns maçları sezonun dikkat çeken mücadeleleri arasında.

BUGÜN BASKETBOL MAÇI VAR MI?

24 Ekim 2025 Cuma | EuroLeague Maç Takvimi

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko | Saat 20:30

Virtus Bologna - Panathinaikos | Saat 21:00

Partizan - Paris Basketball | Saat 21:30

Bayern Münih - Olympiakos | Saat 21:45

25 Ekim 2025 Cumartesi | NBA Maç Takvimi

Toronto Raptors - Milwaukee Bucks | Saat 01:30

Orlando Magic - Atlanta Hawks | Saat 02:00

Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers | Saat 02:30

New York Knicks - Boston Celtics | Saat 02:30

Memphis Grizzlies - Miami Heat | Saat 03:00

New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs | Saat 03:00

Houston Rockets - Detroit Pistons | Saat 03:00

Dallas Mavericks - Washington Wizards | Saat 03:30

Sacramento Kings - Utah Jazz | Saat 05:00

Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves | Saat 05:00

Portland Trail Blazers - Golden State Warriors | Saat 05:00

Los Angeles Clippers - Phoenix Suns | Saat 05:30