Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bugün basketbol maçı var mı? EuroLeague ve NBA maç takvimi 24-25 Ekim

Bugün basketbol maçı var mı? EuroLeague ve NBA maç takvimi 24-25 Ekim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün basketbol maçı var mı? EuroLeague ve NBA maç takvimi 24-25 Ekim
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün basketbol maçı var mı merak edilirken basketbolseverleri bugün ve yarın yoğun bir maç programı bekliyor. EuroLeague’de bu akşam 4 karşılaşma oynanırken, NBA’de ise yarın sabaha karşı tam 12 maç sahne alacak. İşte 24-25 Ekim EuroLeague ve NBA maç takvimi!

Bugün basketbol maçı var mı sorusu gündemde yerini aldı. EuroLeague’de gecenin en dikkat çeken maçı, Türk derbisi niteliğinde Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko karşılaşması olacak. NBA’de ise heyecan gece boyunca sürecek. Lakers - Timberwolves ve Clippers - Suns maçları sezonun dikkat çeken mücadeleleri arasında.

Bugün basketbol maçı var mı? EuroLeague ve NBA maç takvimi 24-25 Ekim - 1. Resim

BUGÜN BASKETBOL MAÇI VAR MI?

24 Ekim 2025 Cuma | EuroLeague Maç Takvimi

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko | Saat 20:30
Virtus Bologna - Panathinaikos | Saat 21:00
Partizan - Paris Basketball | Saat 21:30
Bayern Münih - Olympiakos | Saat 21:45

Bugün basketbol maçı var mı? EuroLeague ve NBA maç takvimi 24-25 Ekim - 2. Resim

25 Ekim 2025 Cumartesi | NBA Maç Takvimi

Toronto Raptors - Milwaukee Bucks | Saat 01:30
Orlando Magic - Atlanta Hawks | Saat 02:00
Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers | Saat 02:30
New York Knicks - Boston Celtics | Saat 02:30
Memphis Grizzlies - Miami Heat | Saat 03:00
New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs | Saat 03:00
Houston Rockets - Detroit Pistons | Saat 03:00
Dallas Mavericks - Washington Wizards | Saat 03:30
Sacramento Kings - Utah Jazz | Saat 05:00
Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves | Saat 05:00
Portland Trail Blazers - Golden State Warriors | Saat 05:00
Los Angeles Clippers - Phoenix Suns | Saat 05:30

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Korkunç kaza! Halk otobüsü ezer gibi geçti, 4 kez kalbi durdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beta nasıl öldü? Ünlü rapçinin ölüm nedeni yeniden gündeme geldi - HaberlerBeta nasıl öldü? Ünlü rapçinin ölüm nedeni yeniden gündeme geldiOkullar erken mi kapanacak? İstanbul’da bugün okullar tatil ilan edildi - HaberlerOkullar erken mi kapanacak? İstanbul’da bugün okullar tatil ilan edildiFatih Karagümrük - Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Süper Lig mücadelesi devam ediyor! - HaberlerFatih Karagümrük - Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Süper Lig mücadelesi devam ediyor!Şaban Oğlu Şaban ne zaman, nerede çekildi? Bu akşam televizyonda ekrana geliyor - HaberlerŞaban Oğlu Şaban ne zaman, nerede çekildi? Bu akşam televizyonda ekrana geliyorRafa Silva sakatlandı mı, Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Beşiktaş'tan açıklama geldi! - HaberlerRafa Silva sakatlandı mı, Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Beşiktaş'tan açıklama geldi!Milyonlarca müslümanı yakından ilgilendiriyor: Ramazan Bayramı ne zaman 2026? - HaberlerMilyonlarca müslümanı yakından ilgilendiriyor: Ramazan Bayramı ne zaman 2026?
Sonraki Haber Yükleniyor...