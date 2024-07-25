Amazon, NBA maçlarını Prime Video'da yayınlayacak

Amazon Prime Video, NBA ve WNBA ile 2025-26 sezonundan itibaren geçerli olacak 11 yıllık bir yayın anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile Prime Video, NBA ve WNBA League Pass’in dijital platformu olacak.

Amazon CEO’su Andy Jassy’nin LinkedIn paylaşımında duyurduğu anlaşma kapsamında Prime Video’da yıllık 66 NBA normal sezon maçı, Emirates NBA Cup turnuvası eleme turları, yeni Black Friday NBA maçı ve NBA SoFi Play-In Turnuvası’nın tüm maçları yayınlanacak. Ayrıca her yıl ilk ve ikinci tur NBA playoff maçlarının üçte biri ve 11 yılın altısında NBA Konferans finalleri de Prime Video’da olacak.

WNBA ile de genişletilmiş bir anlaşmaya varıldı. Prime Video, yıllık 30 WNBA normal sezon maçını, Commissioner’s Cup turnuvasını, tüm WNBA playoff maçlarının üçte birini ve 11 yıl boyunca üç WNBA finalini yayınlayacak.

AMAZON'UN SPOR İÇERİĞİ ZENGİNLEŞİYOR

Bu yeni anlaşma, Prime Video’nun mevcut spor içeriklerini daha da zenginleştirmeyi hedefliyor. Hali hazırda platform, NFL, UEFA Şampiyonlar Ligi, NHL, NWSL, NASCAR, Roland Garros ve Wimbledon tenisi, Yankees beyzbolu, Copa do Brasil gibi birçok canlı spor etkinliğini sunmaya devam ediyor.

NBA ve WNBA’nin de bu listeye eklenmesiyle, Prime Video’nun spor içerikleri kapsamı önemli ölçüde genişlemiş olacak.

AMAZON PRİME VİDEO'NUN C PAKETİNDE NELER VAR?

Amazon Prime Video, NBA ile yaptığı pazarlıklar sonrasında, yıllık yaklaşık 1.8 milyar dolar değerinde olan C Paketi’ni satın aldı. Bu da tüm NBA maçlarını izleyemeseniz de platform ile NBA arasındaki anlaşma gereği seçilen 66 canlı maçı izleyebileceğiniz anlamına geliyor. İşte C Paketi ile sunulacak içerikler:

66 normal sezon maçı

Çeşitli playoff maçları

Özel bir Black Friday NBA maçı

Emirates NBA Cup’ın Elemeler Turu’ndaki tüm maçlar

Sezon içi turnuvanın yarı final ve final maçları

SoFi NBA Play-In Turnuvası’nın tüm maçları

Amazon MGM Studios ve Prime Video Başkanı Mike Hopkins, anlaşmayla ilgili olarak, “NBA’in eşsiz aksiyonunu ve heyecanını dünya çapındaki izleyicilere ulaştırma görevini bize vermesinden onur duyuyoruz. 2025’ten itibaren milyonlarca NBA hayranı için inanılmaz bir video deneyimi oluşturmaya ve canlı spor yayınlarını müşterilerimiz için yenilikçi ve gelişmiş bir şekilde sunmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz.” dedi.

PRİME ABONELİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Yeni dönemde, Amazon Prime Video için farklı bir abonelik modeli sunulup sunulmayacağı veya mevcut Prime Video abonelerinin otomatik olarak NBA içeriklerine de erişip erişemeyeceği konusu henüz netlik kazanmış değil. Bu detaylar, ilerleyen dönemlerde açıklığa kavuşacak.