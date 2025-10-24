Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, nereden izlenir? EuroLeague'de Türk Derbisi!

EuroLeague'de sezonun en heyecanlı Türk derbilerinden biri, Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de 5 maçta 2 galibiyetle puan tablosunda benzer konumda yer alırken bu maç galibiyet için dönüm noktası olabilir.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı, 24 Ekim 2025 Cuma günü S Sport kanalından canlı yayınlanacak. Kanal, EuroLeague'in resmi yayıncısı olarak maçları şifreli olarak ekranlara taşıyor.

S Sport, D-Smart 78, Digiturk 96, beIN Sports 14, Kablo TV 74 ve Türksat 185 numaralı kanallardan erişilebilir. S Sport'un EuroLeague yayınları, sezon boyunca 34 haftalık programı kapsarken maç öncesi, önü ve sonrasında programları ile destekleniyor.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Maç, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ve stadyum kapasitesi 4.000 kişiyle sınırlı. Maçı tribünden takip edemeyen taraftarlar yayın bilgilerini araştırıyor. Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı, S Sport üzerinden şifreli bir şekilde yayınlanacak.

5 haftada iki ekip 2 galibiyet, 3 yenilgiyle tamamlandı. Fenerbahçe Beko 14. sırada bulunurken Anadolu Efes 16. sırada yer alıyor. Sarı lacivertli ekip son maçında Bayern Münih'i 88-73 mağlup etti. Anadolu Efes ise Panathinaikos AKTOR'a 95-81 yenildi.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı, 24 Ekim 2025 Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. EuroLeague 6. haftasının kapanış mücadelesi olacak. Maç, hakem üçlüsü Juan Carlos Garcia (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ) ve Alberto Baena (İspanya) tarafından yönetilecek.