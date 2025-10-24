Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
24 Ekim İstanbul'da okullar tatil mi? Valilik açıkladı

Son dakika İstanbul okullar tatil açıklaması yapıldı. İstanbul’da öğleden sonra beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle Valilikten kritik bir karar geldi. Eğitim saatleri değiştirildi ve veliler bilgilendirildi. 24 Ekim İstanbul'da okullar tatil mi, bugün saat kaçta okullar kapacak merak ediliyor.

24 Ekim İstanbul'da okullar tatil mi, neden araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kuvvetli sağanak yağış öncesi valilikten önemli bir açıklama geldi. 

24 EKİM İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, Meteoroloji’nin yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda sağanak yağış uyarısının ardından eğitimle ilgili önemli bir karar duyurdu.

İkili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde derslere bugün saat 16.00 itibarıyla ara verileceği açıklandı.

Çalışan velilerin ise çocuklarını alıncaya kadar gerekli tedbirler okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerce alınacağı duyuruldu.

BUGÜN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Valiliğin aldığı karar doğrultusunda İstanbul’da tam gün bir tatil söz konusu değil. Ancak yağışların yoğunlaşmasının beklendiği saat 16.00 itibarıyla eğitim faaliyetlerine ara verilecek. Karar yalnızca ikili eğitim yapan okulları kapsıyor. Tekli eğitim yapan okullarda sabah saatlerinde dersler normal şekilde devam etti.

Özellikle akşam saatlerinde oluşabilecek trafik yoğunluğu, su baskınları ve ulaşım aksaklıklarına karşı önlem niteliği nedeniyle tatil kararı alındı. Meteoroloji verilerine göre İstanbul’un bazı bölgelerinde ani ve yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.

