Beşiktaş'a kötü haber: Rafa Silva'nın son durumu açıklandı

Beşiktaş, deplasmanda 2-0 kazandığı Konyaspor maçının ardından sağlık ekibine ağrıları olduğunu bildiren ve sakatlığı sebebiyle bugün gerçekleştirilen idmana çıkmayan Rafa Silva'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor'la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva’nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir. Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

15 MAÇTA 5 GOL

Bu sezon forma giydiği 15 maçta 5 gol ve 3 asistlik skor katkısı veren 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunun, 26 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.