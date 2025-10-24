24 Ekim İZSU su kesintisi: İzmir su kesintisi ne zaman bitecek?

Güncel olarak İzmir'de su kesintisi yaşanıyor. İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim Cuma günü İzmir’in Aliağa, Beydağ, Bornova, Dikili, Karşıyaka, Çiğli, Kemalpaşa, Ödemiş ve Menemen ilçelerinde planlı su kesintileri gerçekleşiyor.

Barajlarda suyun bitme noktasına gelmesi sebebiyle planlı su kesintileri ve arızalardan kaynaklı güncel olarak İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanıyor.

İZSU SU KESİNTİSİ İZMİR 24 EKİM 2025: İZMİR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İzmi'de su yönetiminde kritik bir sürece girildi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), küresel iklim krizi ve uzun süredir devam eden yağış azlığı sebebiyle su kaynaklarının alarm seviyesine çıktığını açıkladı. Ayrıca bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle kentin birçok ilçesinde su kesintileri yaşanıyor.

İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI