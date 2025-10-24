Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Film gibi operasyon… Kıyma makinesinden 61 kilo altın çıktı

Film gibi operasyon… Kıyma makinesinden 61 kilo altın çıktı

- Güncelleme:
İhlas Haber Ajansı

Nevşehir Kapadokya Havalimanı’nda düzenlenen operasyonda, kıyma ve hamur karma makinelerine gizlenmiş 61 kilo 121 gram kaçak altın ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 132 milyon lira olan altınlarla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla yüklü miktarda altın sokulacağı yönünde istihbarat aldı. Nevşehir ve Gülşehir Cumhuriyet Savcılıklarının talimatıyla harekete geçen ekipler, Kapadokya Havalimanı’nda teknik ve fiziki takip başlattı.

POLİS MAKİNEYİ AÇTI, İÇİNDEN ALTIN FIŞKIRDI

Yurt dışından İstanbul aktarmalı olarak Kapadokya Havalimanı’na gelen 5 yabancı uyruklu şahsı takibe alan KOM ekipleri, beraberlerinde getirdikleri kıyma ve hamur karma makinelerini detaylı incelemeye aldı. Makine parçalarındaki şüpheli yoğunluğu fark eden polis, cihazları matkapla açarak iç kısımlarına eritilerek saklanmış altınları ortaya çıkardı.

Film gibi operasyon… Kıyma makinesinden 61 kilo altın çıktı - 1. Resim

DEĞERİ 132 MİLYON LİRA

Yapılan sayımda toplam 61 kilo 121 gram altın ele geçirilirken, bu altınların piyasa değerinin yaklaşık 132 milyon lira olduğu öğrenildi.

Film gibi operasyon… Kıyma makinesinden 61 kilo altın çıktı - 2. Resim

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, yurt dışından kaçak altın getirdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu şahıs ile altınları teslim almak üzere havalimanına gelen 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Film gibi operasyon… Kıyma makinesinden 61 kilo altın çıktı - 3. Resim

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Film gibi operasyon… Kıyma makinesinden 61 kilo altın çıktı - 4. Resim

