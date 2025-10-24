Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nuh Yılmaz kimdir? Şam Büyükelçisi oldu

Nuh Yılmaz kimdir? Şam Büyükelçisi oldu

Nuh Yılmaz kimdir? Şam Büyükelçisi oldu
Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği görevine atanan Nuh Yılmaz’ın kariyeri ve geçmiş görevleri merak konusu oldu. Dış politika, istihbarat ve medya alanındaki deneyimiyle tanınan Yılmaz, uzun yıllara dayanan diplomasi geçmişiyle dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı’nda üst düzey görevler üstlenen Nuh Yılmaz, Şam Büyükelçiliği görevine atandı. Nuh Yılmaz kimdir, eğitimi ve kariyeri merak konusu.

NUH YILMAZ KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan Yılmaz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra Bilkent, Trent ve George Mason üniversitelerinde lisansüstü çalışmalarda bulundu; 2016 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. 

Uzun yıllar yurt dışında ve Türkiye’de öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Aynı dönemde Washington D.C.’de CNN Türk, ATV, Star ve 24 TV temsilciliği üstlenerek medya alanında da önemli bir deneyim kazandı. SETA Vakfı Washington Direktörlüğü görevinde bulundu.

2013 yılında Millî İstihbarat Teşkilatı’nda göreve başlayan Yılmaz, yaklaşık on yıl boyunca Türkiye’nin güvenlik ve dış politika alanlarında önemli görevler üstlendi. Ardından Dışişleri Bakanlığı’nda Bakan Başdanışmanlığı, Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı ve Bakan Yardımcılığı yaptı.

ŞAM BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini bildirdi. Bu kapsamda Türkiye’nin yeni Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz oldu. 

