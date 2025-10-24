Mehmet Daniş kimdir, nereli, kaç yaşında? RTÜK’ün yeni Başkanı Mehmet Daniş oldu!

MEHMET DANİŞ KİMDİR?

Mehmet Daniş siyasetçi ve hukukçudur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Daniş uzun yıllar kamu yönetimi ve siyaset alanında göerev almıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 22., 23. ve 24. dönemlerde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çanakkale milletvekili olarak yer almıştır.

Meclis’te bulunduğu süre boyunca Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Daniş ayrıca 64. ve 65. Hükûmetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı ollarak da görev yapmıştır.

MEHMET DANİŞ NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Daniş 2 Ağustos 1971 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. Aslen Çanakkaleli olan Daniş 54 yaşındadır. Eğitimini tamamladıktan sonra hukuk alanında kariyerine başlamış ardından aktif siyasete adım atmıştır.

YENİ RTÜK BAŞKANI KİM OLDU?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda yapılan son seçimde RTÜK’ün yeni başkanı Mehmet Daniş olmuştur.