Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Tren istasyonuna bombalı saldırı! Ukrayna'da çok sayıda ölü ve yaralı var

Tren istasyonuna bombalı saldırı! Ukrayna'da çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Tren istasyonuna bombalı saldırı! Ukrayna&#039;da çok sayıda ölü ve yaralı var
Ukrayna, Tren İstasyonu, Bomba, Saldırı, Ölüm, Yaralı, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ukrayna'nın kuzeyindeki Ovruch tren istasyonunda patlama meydana geldi. Yerel kaynaklara göre, Harkiv’de yaşayan bir kişi belge kontrolü sırasında patlayıcı bir cihazı infilak ettirdi. Olayda bir kadın sınır muhafızı ve iki sivil hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Ukrayna’nın kuzeyindeki Ovruch tren istasyonunda bomba infilak etti. Belge kontrolü sırasında üzerindeki patlayıcıyı ateşleyen saldırgan, 3 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden oldu.

BELGE KONTROLÜ SIRASINDA PATLAYICI İNFİLAK ETTİ

Ukrayna Sınır Muhafızları, trenin yanındaki platformda belge kontrolü yapılırken patlayıcının devreye sokulduğunu aktardı.

Olayda bir kadın sınır muhafızı ve iki sivil olmak üzere üç kadın hayatını kaybetti. 

23 yaşındaki saldırgan, aldığı ağır yaralar nedeniyle ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

PATLAYICININ TÜRÜ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Ukrayna medyası, saldırganın el bombası kullandığını yazdı. Ancak Ukrayna İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, AFP’ye yaptığı açıklamada cihazın türünün henüz doğrulanmadığını söyledi. 

Tren istasyonuna bombalı saldırı! Ukrayna'da çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

SALDIRGAN DAHA ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞ

Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamaya göre saldırıyı gerçekleştiren kişi, kısa süre önce Ukrayna’nın batı kesiminde devlet sınırını ihlal etmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

OLAY SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, patlamanın ardından bölgeyi güvenlik çemberine aldı. İncelemeler sürerken olayın terör bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor. Ukrayna makamları, sınır bölgelerinde güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu.

Kaynak: Dış Haberler

Dursun Özbek'ten Osimhen ve 75 milyon euro açıklaması: Sözleşmedeki detaya dikkat çektiNuh Yılmaz kimdir? Şam Büyükelçisi oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD ordusu Venezuela açıklarında ateş açtı! 6 ölü - DünyaABD ordusu, Venezuela açıklarında ateş açtı!Almanya’nın sanayi kalbi duruyor! ABD krizi vurdu - DünyaAlmanya’nın sanayi kalbi duruyor!Nakliye sırasında kaybolmuştu: Picasso'nun tablosu bulundu - DünyaNakliye sırasında kaybolmuştu: 29 milyon TL'lik tablo bulunduÇin’in 30 yıllık üstünlüğü çatırdıyor! Beylikova keşfiyle Türkiye dünya sahnesinde - DünyaÇin’in 30 yıllık üstünlüğü çatırdıyorÖğle yemeği kabusa döndü! Yediği lazanyanın içinden öyle bir şey çıktı ki... - DünyaÖğle yemeği hastanelik etti! İçinden öyle bir şey çıktı ki...Oyun sanmıştı, kabusa döndü! 13 yaşındaki çocuk 200 mıknatıs yuttu - DünyaÇocuğun midesinden 200 mıknatıs çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...