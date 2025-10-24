Tren istasyonuna bombalı saldırı! Ukrayna'da çok sayıda ölü ve yaralı var

Ukrayna’nın kuzeyindeki Ovruch tren istasyonunda bomba infilak etti. Belge kontrolü sırasında üzerindeki patlayıcıyı ateşleyen saldırgan, 3 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden oldu.

BELGE KONTROLÜ SIRASINDA PATLAYICI İNFİLAK ETTİ

Ukrayna Sınır Muhafızları, trenin yanındaki platformda belge kontrolü yapılırken patlayıcının devreye sokulduğunu aktardı.

Olayda bir kadın sınır muhafızı ve iki sivil olmak üzere üç kadın hayatını kaybetti.

23 yaşındaki saldırgan, aldığı ağır yaralar nedeniyle ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

PATLAYICININ TÜRÜ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Ukrayna medyası, saldırganın el bombası kullandığını yazdı. Ancak Ukrayna İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, AFP’ye yaptığı açıklamada cihazın türünün henüz doğrulanmadığını söyledi.

SALDIRGAN DAHA ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞ

Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamaya göre saldırıyı gerçekleştiren kişi, kısa süre önce Ukrayna’nın batı kesiminde devlet sınırını ihlal etmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

OLAY SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, patlamanın ardından bölgeyi güvenlik çemberine aldı. İncelemeler sürerken olayın terör bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor. Ukrayna makamları, sınır bölgelerinde güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu.