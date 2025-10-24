Erzurumspor FK - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? 1. Lig heyecanı sürüyor!

Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Erzurumspor FK ile Ümraniyespor arasında oynanacak. Ligde 16 puanla 7. sırada yer alan Erzurumspor liderliğe oynayacak. Ümraniyespor ise 8 puanla 17. sıradadan yükselmek için mücadele verecek. Peki, Erzurumspor FK - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ERZURUMSPOR FK - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında oynanacak Erzurumspor FK - Ümraniyespor karşılaşması futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Kritik mücadele TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ERZURUMSPOR FK - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak Erzurumspor FK - Ümraniyespor maçı 24 Ekim Cuma günü saat 16.00’da başlayacak.

Ev sahibi Erzurumspor FK, taraftarı önünde zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Konuk ekip Ümraniyespor ise düşme hattından uzaklaşmak için galibiyet arayacak.

ERZURUMSPOR FK - ÜMRANİYESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Erzurumspor FK - Ümraniyespor maçındahakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Aksu’nun yardımcılıklarını Furkan Ulu ve Emrah Türkyılmaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi Yunus Emre Çakar olacak. VAR koltuğunda Sinan Dereci, AVAR’da ise Erkan Özdamar görev alacak.