Vapur seferleri iptal mi? 24 Ekim Şehir Hatları duyurusu sorgulanıyor!

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerinin Moda iskelesine uğramadan gerçekleştirileceği belirtildi. Hava koşullarının seyir güvenliğini etkilemesi nedeniyle kararın alındığı ifade edildi. Hat geçici olarak Moda uğraması yapılmadan işlemeye devam edecek.

Aşiyan kalkışlı hatlarda da geçici düzenleme yapıldı. Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek güzergahında hizmet verecek.

Aşiyan İskelesi, geçici süreyle sefer planından çıkarıldı. Yeni güzergah kapsamında vapurlar Bebek İskelesi’nden kalkış yaparak Küçüksu ve Anadolu Hisarı duraklarına uğrayacak.

VAPUR SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Şehir Hatları düzenleme kapsamında Bebek kalkışlı sefer saatlerini güncelledi.

Bebek’ten Küçüksu ve Anadolu Hisarı yönüne seferler 09.30’dan 23.00’e kadar, her 30 dakikada bir gerçekleştirilecek.

Üsküdar’dan Bebek yönüne ise seferler 09.15’te başlayıp 21.00’e kadar devam edecek.

Yetkililer, yolcuların güncel sefer bilgilerine Şehir Hatları resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden ulaşabileceklerini belirtti.