Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Vapur seferleri iptal mi? 24 Ekim Şehir Hatları duyurusu sorgulanıyor!

Vapur seferleri iptal mi? 24 Ekim Şehir Hatları duyurusu sorgulanıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Vapur seferleri iptal mi? 24 Ekim Şehir Hatları duyurusu sorgulanıyor!
İstanbul, Hava Durumu, Vapur, Şehir Hatları, Sefer İptalleri, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları bazı seferlerde düzenlemeye gitti. Vapur seferleri iptal mi sorgulaması yapan vatandaşlar duyuruları takip ediyor. Yapılan duyuruya göre, kuvvetli rüzgar ve deniz ulaşımını etkileyen dalga boyları sebebiyle bazı hatlarda sefer iptalleri ve güzergah değişiklikleri uygulanacak.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerinin Moda iskelesine uğramadan gerçekleştirileceği belirtildi. Hava koşullarının seyir güvenliğini etkilemesi nedeniyle kararın alındığı ifade edildi. Hat geçici olarak Moda uğraması yapılmadan işlemeye devam edecek.

Aşiyan kalkışlı hatlarda da geçici düzenleme yapıldı. Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek güzergahında hizmet verecek.

Aşiyan İskelesi, geçici süreyle sefer planından çıkarıldı. Yeni güzergah kapsamında vapurlar Bebek İskelesi’nden kalkış yaparak Küçüksu ve Anadolu Hisarı duraklarına uğrayacak.

Vapur seferleri iptal mi? 24 Ekim Şehir Hatları duyurusu sorgulanıyor! - 1. Resim

VAPUR SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Şehir Hatları düzenleme kapsamında Bebek kalkışlı sefer saatlerini güncelledi.

Bebek’ten Küçüksu ve Anadolu Hisarı yönüne seferler 09.30’dan 23.00’e kadar, her 30 dakikada bir gerçekleştirilecek.

Üsküdar’dan Bebek yönüne ise seferler 09.15’te başlayıp 21.00’e kadar devam edecek.

Yetkililer, yolcuların güncel sefer bilgilerine Şehir Hatları resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden ulaşabileceklerini belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Erzurumspor FK - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? 1. Lig heyecanı sürüyor!Apple'da 20. yıl için özel hazırlık! iPhone 19'u pas geçip iPhone 20'yi çıkaracak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2025 Cumartesi noter açık mı? Çalışma saatleri gündemde - Haberler2025 Cumartesi noter açık mı? Çalışma saatleri gündemdeNuh Yılmaz kimdir? Şam Büyükelçisi oldu - HaberlerNuh Yılmaz kimdir? Şam Büyükelçisi olduErzurumspor FK - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? 1. Lig heyecanı sürüyor! - HaberlerErzurumspor FK - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? 1. Lig heyecanı sürüyor!24 Ekim İZSU su kesintisi: İzmir su kesintisi ne zaman bitecek? - Haberler24 Ekim İZSU su kesintisi: İzmir su kesintisi ne zaman bitecek?Ben Onun Annesiyim nerede, hangi semtlerde çekiliyor? - HaberlerBen Onun Annesiyim nerede, hangi semtlerde çekiliyor?Mehmet Daniş kimdir, nereli, kaç yaşında? RTÜK’ün yeni Başkanı Mehmet Daniş oldu! - HaberlerMehmet Daniş kimdir, nereli, kaç yaşında? RTÜK’ün yeni Başkanı Mehmet Daniş oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...