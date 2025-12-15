Berlin’de devam eden Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde umut veren mesajlar geldi. Ukrayna tarafı, ABD’nin sunduğu barış planı çerçevesinde yürütülen temaslarda somut ilerleme sağlandığını açıkladı.

Üç yılı aşkın bir süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında gözler barış anlaşması ve ateşkes için yürütülen müzakerelere çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın da diplomatik temaslarda bulunduğu söz konusu krizde, Moskova ve Kiev arasında bir anlaşma yapılması için adımlar atılıyor. Barış görüşmeleriyle ilişkin son açıklamayı Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov yaptı.

Umerov, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için ABD tarafından önerilen barış planı üzerinde Almanya'da devam eden görüşmeler hakkında bilgi verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile dünden beri Berlin'de görüşmeler sürdürdüklerini aktaran Umerov, "Umarız ki günün sonunda bizi barışa daha da yaklaştıracak anlaşmaya varırız." ifadesini kullandı.

Umerov, "Ukrayna-ABD görüşmeleri son iki gündür yapıcı ve verimli geçti, gerçek ilerleme kaydedildi." değerlendirmesinde bulundu.

Berlin'de devam eden görüşmelere ilişkin medyada farklı "söylentiler" ve "spekülasyonların" ortaya çıktığını ve buna güvenmemek gerektiğini vurgulayan Umerov, şunları kaydetti:

"Steve Witkoff ve Jared Kushner liderliğindeki ABD ekibi, Ukrayna'nın kalıcı barış anlaşmasına ulaşmasına yardımcı olmak için son derece yapıcı şekilde çalışıyor."

Umerov, savaşı bitirmek için sarf ettiği çabalardan dolayı ABD'ye teşekkür etti.

