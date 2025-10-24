Voleybol 1'inci Lig kulübü TÜRŞAD faaliyetlerine son verdi: Ne yaptıysak olmadı!

Erkekler Voleybol 1'inci Ligi'nde oynadığı 3 maç sonunda 10'uncu sırada yer alan TÜRŞAD, maddi imkansızlıklar nedeniyle spor faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.

"EFSANE SONA ERDİ"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Büyük imkânsızlıklar içinde kurup zirveye taşıdığımız, Avrupa sahnesine çıkma mücadelesi verdiğimiz, ilimizi Türkiye’nin dört bir yanında gururla temsil ettiğimiz TÜRŞAD Efsanesi, ne yazık ki maddi imkânsızlıklar nedeniyle sona ermiştir.

Kurulduğu günden bu yana Galatasaray, Fenerbahçe gibi dünya devlerini ilimize getirip mağlup eden, ilimizin tartışmasız en büyük spor başarısına imza atan, yüzlerce ulusal ve uluslararası habere konu olan, belgeselleriyle ekranlara taşınan, gençlerimize ilham verip onları bir arada tutan, sporun birleştirici gücüyle herkesi kenetleyen ve Şehit ile Gazilerimizin adını onurla taşıyan TÜRŞAD, sadece bir kulüp değil; inanç, emek ve birlikle yazılmış büyük bir hikayeydi.

Gitmediğimiz yer, çalmadığımız kapı kalmadı. Ne yaptıysak olmadı… Nasip. Bugün, tarihe altın harflerle kazınan o hikayenin son sayfasını kapatıyoruz. Fakat bu son, TÜRŞAD’ın yaktığı meşalenin sönmesi değil, bir dönemin onurla tamamlanışıdır.

Bu büyük yolculukta emeği geçen, inanan, destek olan herkese en içten teşekkürlerimizi sunuyor; ilimizin spor geleceğini daha güzel noktalara taşıyacak yeni projelerde yeniden bir araya gelmeyi temenni ediyoruz."