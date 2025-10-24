Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Voleybol 1'inci Lig kulübü TÜRŞAD faaliyetlerine son verdi: Ne yaptıysak olmadı!

Voleybol 1'inci Lig kulübü TÜRŞAD faaliyetlerine son verdi: Ne yaptıysak olmadı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Voleybol 1&#039;inci Lig kulübü TÜRŞAD faaliyetlerine son verdi: Ne yaptıysak olmadı!
Voleybol, Kulüp, İstanbul, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 2012 yılında kurulan, Voleybol Erkekler 1'inci Ligi'nde mücadele eden TÜRŞAD SK, maddi imkansızlıklar sebebiyle spor faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Kulüp, "Gitmediğimiz yer, çalmadığımız kapı kalmadı. Ne yaptıysak olmadı" ifadelerini kullandı.

Erkekler Voleybol 1'inci Ligi'nde oynadığı 3 maç sonunda 10'uncu sırada yer alan TÜRŞAD, maddi imkansızlıklar nedeniyle spor faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.

"EFSANE SONA ERDİ"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Büyük imkânsızlıklar içinde kurup zirveye taşıdığımız, Avrupa sahnesine çıkma mücadelesi verdiğimiz, ilimizi Türkiye’nin dört bir yanında gururla temsil ettiğimiz TÜRŞAD Efsanesi, ne yazık ki maddi imkânsızlıklar nedeniyle sona ermiştir.

Kurulduğu günden bu yana Galatasaray, Fenerbahçe gibi dünya devlerini ilimize getirip mağlup eden, ilimizin tartışmasız en büyük spor başarısına imza atan, yüzlerce ulusal ve uluslararası habere konu olan, belgeselleriyle ekranlara taşınan, gençlerimize ilham verip onları bir arada tutan, sporun birleştirici gücüyle herkesi kenetleyen ve Şehit ile Gazilerimizin adını onurla taşıyan TÜRŞAD, sadece bir kulüp değil; inanç, emek ve birlikle yazılmış büyük bir hikayeydi.

Voleybol 1'inci Lig kulübü TÜRŞAD faaliyetlerine son verdi: Ne yaptıysak olmadı! - 1. Resim

Gitmediğimiz yer, çalmadığımız kapı kalmadı. Ne yaptıysak olmadı… Nasip. Bugün, tarihe altın harflerle kazınan o hikayenin son sayfasını kapatıyoruz. Fakat bu son, TÜRŞAD’ın yaktığı meşalenin sönmesi değil, bir dönemin onurla tamamlanışıdır.

Bu büyük yolculukta emeği geçen, inanan, destek olan herkese en içten teşekkürlerimizi sunuyor; ilimizin spor geleceğini daha güzel noktalara taşıyacak yeni projelerde yeniden bir araya gelmeyi temenni ediyoruz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adnan Şen öldü mü, sağlık durumu nasıl? Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in oğlunun durumu araştırılıyorMerkez'in 'reeskont' hamlesi iş dünyası tarafından olumlu karşılandı: Stratejik bir adım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'a kötü haber: Rafa Silva'nın son durumu açıklandı - SporBeşiktaş'a kötü haber: Rafa Silva'nın son durumu açıklandıGalatasaray'ın Filistin koreografisinden rahatsız oldular! İsrail medyasından UEFA'ya küstah çağrı - Sporİsrail medyasından UEFA'ya küstah çağrıYeni anlaşma KAP'a bildirildi: Galatasaray'a kazanacağı para ortaya çıktı - SporYeni anlaşma açıklandı: İşte G.Saray'a kazanacağı para...Aziz Yıldırım'dan olağanüstü kongre öncesi açıklama: Ben müfettiş değilim! - SporYıldırım'dan açıklama geldi: Saran söz verdi1,5 yıldır takım çalıştırmamıştı! Rafael Benitez, Panathinaikos'un yeni teknik direktörü oldu - Spor1,5 yıldır takım çalıştırmamıştı: Yeni takımı belli olduMario Lemina'nın sözleşmesindeki '+1 yıl' şartı ortaya çıktı: İşte opsiyon maddesi... - SporSözleşmede '+1 yıl' maddesi ortaya çıktı: İşte Lemina şartı
Sonraki Haber Yükleniyor...