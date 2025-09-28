FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde kazanan İtalya oldu

Filipinler'de düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda final heyecanı yaşandı. İtalya ve Bulgaristan karşı karşıya geldiği maç kıran kırana geçti. Setlerde 25-21, 25-17, 17-25 ve 25-10 üstünlük kuran İtalya, dünya şampiyonu oldu.

İTALYA ÜST ÜSTE 2 KEZ ŞAMPİYON OLDU

İtalya, böylece bu turnuvada üst üste 2, toplamda 5. kez şampiyonluk kazandı. Öte yandan Çekya'yı 3-1 mağlup eden Polonya da şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı.

MİLLİLERİMİZ İLK KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

A Milli Erkek Voleybol Takımı’mız, FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya gelmişti. Filenin Efeleri rakibine 3-0’lık skorla mağlup olup, organizasyon tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdırmasının ardından turnuvaya veda etmişti.