FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde kazanan İtalya oldu

FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde kazanan İtalya oldu
FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya, Bulgaristan'ı 3-1 mağlup ederek, üst üste 2. kez dünya şampiyonu oldu. A Milli Erkek Voleybol Takımı’mız turnuvadan 6. olarak ayrılmıştı.

Filipinler'de düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda final heyecanı yaşandı. İtalya ve Bulgaristan karşı karşıya geldiği maç kıran kırana geçti. Setlerde 25-21, 25-17, 17-25 ve 25-10 üstünlük kuran İtalya, dünya şampiyonu oldu.

İTALYA ÜST ÜSTE 2 KEZ ŞAMPİYON OLDU

İtalya, böylece bu turnuvada üst üste 2, toplamda 5. kez şampiyonluk kazandı. Öte yandan Çekya'yı 3-1 mağlup eden Polonya da şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı.

MİLLİLERİMİZ İLK KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

A Milli Erkek Voleybol Takımı’mız, FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya gelmişti.  Filenin Efeleri rakibine 3-0’lık skorla mağlup olup, organizasyon tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdırmasının ardından turnuvaya veda etmişti. 

