A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncuları listesi! Filenin Efeleri kadrosunda kimler var?
Dünya Şampiyonası'nda adından söz ettiren Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncuları listesi araştırılıyor. Pasörlerden liberolara geniş bir rotasyona sahip olan Filenin Efeleri'nin kadrosu merak konusu oldu.
Dünya Şampiyonası heyecanı sürerken, A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncu kadrosu gündeme geldi. Filenin Efeleri'nin şampiyonadaki yolculuğunda forma giyecek isimler voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncuları listesi...
A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI OYUNCULARI
Pasörler
Murat Yenipazar
Muhammed Kaya
Pasör Çaprazları
Adis Lagumzija
Can Koç
Smaçörler
Mirza Lagumzdija
Efe Mandıracı
Gökçen Yüksel
Cafer Kirkit
Orta Oyuncular
Bedirhan Bülbül
Ahmet Tümer
Mert Matic
Yiğit Savaş Kaplan
Liberolar
Berkay Bayraktar
Beytullah Hatipoğlu
FİLENİN EFELERİ HAKKINDA
Türkiye erkek milli voleybol takımı, 17 Eylül 2025 tarihi itibarıyla FIVB Dünya Sıralaması'nda 13. sırada bulunuyor. Voleybolda ilk uluslararası resmi turnuvasına 1956'da, Paris'te yapılan Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'na katıldı.