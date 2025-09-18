Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncuları listesi! Filenin Efeleri kadrosunda kimler var?

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncuları listesi! Filenin Efeleri kadrosunda kimler var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncuları listesi! Filenin Efeleri kadrosunda kimler var?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya Şampiyonası'nda adından söz ettiren Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncuları listesi araştırılıyor. Pasörlerden liberolara geniş bir rotasyona sahip olan Filenin Efeleri'nin kadrosu merak konusu oldu.

Dünya Şampiyonası heyecanı sürerken, A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncu kadrosu gündeme geldi. Filenin Efeleri'nin şampiyonadaki yolculuğunda forma giyecek isimler voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncuları listesi...

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI OYUNCULARI

Pasörler

Murat Yenipazar

Muhammed Kaya

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncuları listesi! Filenin Efeleri kadrosunda kimler var? - 1. Resim

Pasör Çaprazları

Adis Lagumzija

Can Koç

Smaçörler

Mirza Lagumzdija

Efe Mandıracı

Gökçen Yüksel

Cafer Kirkit

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncuları listesi! Filenin Efeleri kadrosunda kimler var? - 2. Resim

Orta Oyuncular

Bedirhan Bülbül

Ahmet Tümer

Mert Matic

Yiğit Savaş Kaplan

Liberolar

Berkay Bayraktar

Beytullah Hatipoğlu

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncuları listesi! Filenin Efeleri kadrosunda kimler var? - 3. Resim

FİLENİN EFELERİ HAKKINDA

Türkiye erkek milli voleybol takımı, 17 Eylül 2025 tarihi itibarıyla FIVB Dünya Sıralaması'nda 13. sırada bulunuyor. Voleybolda ilk uluslararası resmi turnuvasına 1956'da, Paris'te yapılan Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'na katıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail’den Rum Kesimi’ne kritik teslimat!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sporting Lizbon - Kairat maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? - HaberlerSporting Lizbon - Kairat maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi?BUSKİ duyurdu: 18 Eylül Bursa’nın hangi ilçelerinde sular kesilecek? - HaberlerBUSKİ duyurdu: 18 Eylül Bursa’nın hangi ilçelerinde sular kesilecek?Onur Özütoprak kimdir, nereli? Kariyeri ve hayatı gündemde! - HaberlerOnur Özütoprak kimdir, nereli? Kariyeri ve hayatı gündemde!Ferhat Gündoğdu kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapar? Neden gündem olduğu araştırılıyor... - HaberlerFerhat Gündoğdu kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapar? Neden gündem olduğu araştırılıyor...YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? - HaberlerYKS ek tercihler ne zaman başlıyor?Çarpıntı 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? - HaberlerÇarpıntı 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...