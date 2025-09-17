Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye yenerse bir ilk olacak

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda G Grubu üçüncü maçında Kanada'yı da yenerek 3'te 3 yaptı ve son 16 turunda Hollanda ile eşleşti. Sporseverler Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? diye araştırmaya başladı. Eğer Millilerimiz Hollanda'yı yenerse bir ilke imza atacak, işte ayrıntılar...

TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Hollanda arasındaki son 16 turu maçı, 20 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

TÜRKİYE, HOLLANDA'YI YENERSE NE OLUR?

Milliler, Hollanda'yı yenmesi durumunda organizasyon tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak. Ay-yıldızlılar, çeyrek finale yükselmesi halinde ise Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.