Türkiye - Libya voleybol maçı kaç kaç bitti? Dünya Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptık...

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçını Libya ile yaptı. Heyecan dolu mücadele sonrası kazanan belli oldu. Peki Türkiye - Libya voleybol maçı kaç kaç bitti? A millilerimiz 2'de 2 yaptı, işte maç sonucu ve detaylar...

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Japonya'yı 3-0 yenen millilerimiz ikinci maçını Libya ile yaptı. Türkiye - Libya voleybol maçı skoru merak edildi, peki Türkiye - Libya voleybol maçı kaç kaç bitti? A Milli Erkek Voleybol Takımımız Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki ikinci maçında Libya ile karşılaştı, işte ayrıntılar... 

TÜRKİYE - LİBYA VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? 

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki ikinci maçında Libya'yı 3-1 yendi.

TÜRKİYE 2'DE 2 YAPTI!

Türkiye şampiyonadaki ilk maçında Japonya'yı 3-0 yenmişti. Filipinler'in Quezon kentinde Smart Araneta Coliseum'da oynanan G Grubu mücadelesinde ay-yıldızlı takım, ilk seti 25-19, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti de 25-19 kazanarak Japonya'yı 3-0 mağlup etmişti.

