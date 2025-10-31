Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
76ers - Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir?

NBA’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Doğu Konferansı’nın iki köklü ekibi Philadelphia 76ers ile Boston Celtics, yeni sezonun en dikkat çekici karşılaşmalarından birinde karşı karşıya gelecek. 76ers - Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir açıklandı!

76ERS - CELTİCS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

NBA’de Doğu Konferansı’nın iki güçlü takımı Philadelphia 76ers ile Boston Celtics karşı karşıya geliyor.

Karşılaşma Amerika Birleşik Devletleri’nin Philadelphia kentinde bulunan Wells Fargo Center salonunda oynanacak. NBA’in dev mücadelesi Amazon Prime Video platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Maç şifreli olarak yayınlanarak platform aboneleri tarafından izlenebilecek.

76ERS - CELTİCS MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Philadelphia 76ers ile Boston Celtics arasındaki dev mücadele 1 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 02.00’de başlayacak. Lige 3’te 3 yaparak mükemmel bir başlangıç yapan 76ers, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Wells Fargo Center’da oynanacak karşılaşma, Doğu Konferansı sıralamasında son derece kritik.

