Baskonia - Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda, nerede izlenir? EuroLeague 8. hafta maçı bu akşam!

- Güncelleme:
Turkish Airlines EuroLeague’de heyecan 8. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Baskonia Vitoria-Gasteiz karşısına çıkıyor. Baskonia - Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda, nerede izlenir belli oldu!

Anadolu Efes bu sezon EuroLeague’de 7 maçta 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. En son Fransa deplasmanında Paris Basketball’u 90-80 mağlup eden Anadolu Efes moral bulmuş durumda. EuroLeague’de şu ana kadar 1 galibiyet ve 6 yenilgi alan İspanyol temsilcisi Baskonia 20. sırada yer alıyor. Son hafta Dubai Basketball’u 92-85 mağlup eden Baskonia Efes karşısında sürpriz peşinde.

BASKONIA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

İspanya’da oynanacak Baskonia - Anadolu Efes basketbol maçı S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli yayın kapsamında olacak.

BASKONIA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague’in 8. haftasında oynanacak Baskonia - Anadolu Efes karşılaşması 31 Ekim Cuma günü saat 22.30’da başlayacak. Mücadele İspanya’nın Vitoria Gasteiz şehrindeki Buesa Arena’da oynanacak.

İKİ TAKIMIN TARİHİ REKABETİ

Anadolu Efes ile Baskonia Vitoria-Gasteiz Avrupa arenasında bugüne kadar 31 kez karşı karşıya geldi. Mücadelelerin 17’sini Efes, 14’ünü Baskonia kazandı. EuroLeague özelinde oynanan 29 maçta ise temsilcimiz 16 galibiyet, 13 mağlubiyet ile üstün durumda bulunuyor.

Beşiktaşlı Zafer Algöz'den Galatasaray tepkisi: Bu tesadüf olamaz!
