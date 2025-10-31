Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tam 6,5 milyar lira! Zirai dondan etkilenen çiftçilere bir destek daha

Kaynak: Anadolu Ajansı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere müjdeli bir haber verdi. Bakan Yumaklı, mağdur çiftçilerin hesaplarına  6 milyar 495 milyon lira daha aktaracaklarını bildirdi. Böylece çiftçilere yapılan toplam destek miktarı 20 milyar 423 milyon liraya ulaştı. 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, zirai dondan etkilenen üreticilere yönelik destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

TOPLAMDA 20.4 MİLYAR LİRA DESTEK ÖDEMESİ YAPILDI 

Üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerine dikkati çeken Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Tarım sigortası bulunmayan, ÇKS'ye kayıtlı üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 6 milyar 495 milyon lira daha aktarıyoruz. Bu destekle birlikte üreticilerimize toplamda 20 milyar 423 milyon lira zirai don destek ödemesi gerçekleştirdik. Zirai don kapsamındaki destek ödemelerine devam edeceğiz."

