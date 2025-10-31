Oklahoma City Thunder'dan 6'da 6: Shai Gilgeous-Alexander şov yaptı

NBA'de Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da konuk ettiği Washington Wizards'ı 127-108 yendi. Bu sonuçla Thunder, 6'ncı maçından da galip ayrıldı. Wizards ise 5'inci maçında 4'üncü mağlubiyetini yaşadı.

Shai Gilgeous-Alexander, 31 sayı ve 7 asistle Thunder'ı galibiyete taşıyan isim oldu. Isaiah Joe ve Ajay Mitchell ise 20'şer sayıyla oynadı. Wizards'ta CJ McCollum 19 sayı, Bilal Coulibaly 16 sayı ve 8 ribaunt, Alex Sarr da 14 sayı ve 8 ribauntluk performans gösterdi.

NBA'DE GECENİN SONUÇLARI

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 107-123

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 120-110

Oklahoma City Thunder-Washington Wizards:127-108

San Antonio Spurs-Miami Heat:107-101