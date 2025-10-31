Oklahoma City Thunder'dan 6'da 6: Shai Gilgeous-Alexander şov yaptı
Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 4 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayı kaydettiği maçta Washington Wizards'ı sahasında 127-108 mağlup etti.
NBA'de Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da konuk ettiği Washington Wizards'ı 127-108 yendi. Bu sonuçla Thunder, 6'ncı maçından da galip ayrıldı. Wizards ise 5'inci maçında 4'üncü mağlubiyetini yaşadı.
Shai Gilgeous-Alexander, 31 sayı ve 7 asistle Thunder'ı galibiyete taşıyan isim oldu. Isaiah Joe ve Ajay Mitchell ise 20'şer sayıyla oynadı. Wizards'ta CJ McCollum 19 sayı, Bilal Coulibaly 16 sayı ve 8 ribaunt, Alex Sarr da 14 sayı ve 8 ribauntluk performans gösterdi.
