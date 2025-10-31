Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bugün hangi maçlar var? 31 Ekim bugünkü maç takvimi

31 Ekim 2025 Cuma
31 Ekim 2025 Cuma gününün maç programı belli oldu. Süper Lig’den EuroLeague’e, Avrupa’dan Asya’ya kadar birçok önemli karşılaşma bu akşam futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte günün futbol ve basketbol takvimi ile yayınlanacak maçların kanallar...

Bugün sahalarda hem futbol hem basketbol heyecanı yaşanacak. Trendyol Süper Lig, TFF 1. Lig, Bundesliga, La Liga, Eredivisie, Portekiz Süper Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig ve EuroLeague karşılaşmaları sporseverlerle buluşacak. Günün en dikkat çekici maçları arasında Rams Başakşehir- Kocaelispor ve Anadolu Efes - Baskonia mücadelesi öne çıkıyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig

20:00 Rams Başakşehir FK - Kocaelispor (beIN Sports 1)

TFF 1. Lig

20:00 Atakaş Hatayspor - BB Erzurumspor (TRT Spor)

Bundesliga

22:30 Augsburg - Borussia Dortmund (S Sport Plus)

La Liga

23:00 Getafe - Girona (S Sport Plus)

Suudi Arabistan Pro Lig

17:50 Al Hilal - Al Shabab (TRT Spor)

Portekiz Süper Ligi

23:15 Sporting - Alverca (Tivibu Spor 4, S Sport Plus)

Championship

23:00 Wrexham - Coventry (EXXEN)

Bugün hangi maçlar var? 31 Ekim bugünkü maç takvimi - 1. Resim

31 EKİM BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ

EuroLeague

21:00 Monako - Panathinaikos

22:15 Olimpiakos - Hapoel Tel Aviv

22:30 Baskonia - Anadolu Efes (S Sport Plus)

22:30 Partizan - Barcelona

