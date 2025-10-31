Bugün hangi maçlar var? 31 Ekim bugünkü maç takvimi
31 Ekim 2025 Cuma gününün maç programı belli oldu. Süper Lig’den EuroLeague’e, Avrupa’dan Asya’ya kadar birçok önemli karşılaşma bu akşam futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte günün futbol ve basketbol takvimi ile yayınlanacak maçların kanallar...
Bugün sahalarda hem futbol hem basketbol heyecanı yaşanacak. Trendyol Süper Lig, TFF 1. Lig, Bundesliga, La Liga, Eredivisie, Portekiz Süper Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig ve EuroLeague karşılaşmaları sporseverlerle buluşacak. Günün en dikkat çekici maçları arasında Rams Başakşehir- Kocaelispor ve Anadolu Efes - Baskonia mücadelesi öne çıkıyor.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig
20:00 Rams Başakşehir FK - Kocaelispor (beIN Sports 1)
TFF 1. Lig
20:00 Atakaş Hatayspor - BB Erzurumspor (TRT Spor)
Bundesliga
22:30 Augsburg - Borussia Dortmund (S Sport Plus)
La Liga
23:00 Getafe - Girona (S Sport Plus)
Suudi Arabistan Pro Lig
17:50 Al Hilal - Al Shabab (TRT Spor)
Portekiz Süper Ligi
23:15 Sporting - Alverca (Tivibu Spor 4, S Sport Plus)
Championship
23:00 Wrexham - Coventry (EXXEN)
31 EKİM BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ
EuroLeague
21:00 Monako - Panathinaikos
22:15 Olimpiakos - Hapoel Tel Aviv
22:30 Baskonia - Anadolu Efes (S Sport Plus)
22:30 Partizan - Barcelona