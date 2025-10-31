'Dünyanın en güzel köyü' seçildi ama...Halkı evden adım atamaz hale geldi

İngiltere’de 17. yüzyıldan kalma taş evleri ve masalsı atmosferiyle adından söz ettiren Bibury, Forbes dergisi tarafından 'dünyanın en güzel köyü' unvanını aldı. Coln Nehri kıyısında yer alan bu köy adeta bir doğa harikası, ancak köyün yerli halkı artık bu durumdan hiç memnun değil.

600 SAKİNİ OLAN KÖYE ZİYARETÇİ AKINI

Forbes’in ilanıyla birlikte turist akınına uğrayan Bibury’de hayat adeta işkenceye döndü. 600 sakini olan Bibury’e hafta sonları en az 20 bin ziyaretçi gelirken, dar sokaklarda yaya kuyrukları oluştu.

Köy meclisi başkanı Craig Chapman, ''Bu kadar güzel olmamız gurur verici ama aynı zamanda büyük bir sorun. İnsanlar özel mülklere girip poz veriyor, yolları kapatıyor, çöplerini bırakıyor. Köy artık yaşanmaz hale geldi" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Binlerce turistin otobüslerle bölgeye akın etmesinin ardından, köy merkezindeki otoparkların kapatıldığı bildirildi. Öte yandan ziyaretçilerin küçük araçlarla gelmeleri ve özel alanlara saygı göstermeleri talep edildi.

"INSTAGRAM SAHNESİNE DÖNDÜ"

BBC'nin haberine göre, bu önlemler tur operatörlerini etkilemedi, yerel halk ise biraz da olsa rahatladı. Fakat hala sakinler, burasının bir köy değil bir Instagram sahnesi olduğunu söylüyor. Bir sakin konu hakkında, "Eskiden burada sessizlik vardı. Şimdi sabah kapımızı açtığımızda selfie çeken turistlerle karşılaşıyoruz." dedi.