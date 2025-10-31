ABD'de abla dehşeti! Telefonunu karıştıran kardeşini 10 yerinden bıçakladı

Kan donduran olay, Güney Florida’da meydana geldi. Cutler Bay bölgesinde yaşayan 26 yaşındaki Lynn My Le, telefonunu karıştıran kardeşine kabusu yaşattı.

TELEFONUNU KARIŞTIRDIĞINI FARK ETTİ

People dergisinin haberine göre, Lynn My Le isimli abla, uyanarak oturma odasına gittiğinde kız kardeşinin kendi telefonunu karıştırdığını fark etti. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

10 KEZ BIÇAKLADI

O esnada eline bir bıçak alan abla, kaçmaya çalışan kardeşini 4 kez bıçakladı. Hızını alamayan cani abla, o sırada yere düşen kardeşini 6 kez daha bıçaklayarak kabusu yaşattı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Le geçtiğimiz pazar günü gözaltına alınarak 'cinayete teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

GENÇ KIZIN DURUMU KRİTİK

Polis raporunda, Le’nin kız kardeşinin 'yalvarmasının ardından' saldırıyı durdurduğu ifade edildi. Yetkililer, 15 yaşındaki kızın durumunun kritik olduğunu bildirildi.

Pazartesi günü mahkemeye çıkarılan Le’nin kefalet talebi reddedilirken olaya ilişkin incelemeler sürüyor. Polis, olayın kesin nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi.