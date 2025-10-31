Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rüşvet iddiasıyla gözaltında! CHP, Niyazi Atare'yi disipline sevk etti

Rüşvet iddiasıyla gözaltında! CHP, Niyazi Atare'yi disipline sevk etti

Bodrum'da rüşvet aldığı iddia edilen CHP’li belediye meclis üyesi Niyazi Atare gözaltına alındı. Gelişmelerin ardından CHP, Atere’nin kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

Bodrum’da inşaat işiyle uğraşan bir müteahhit, iddiaya göre CHP’li meclis üyesi Atare’nin inşaatına ulaşımı sağlayan yolun açılması için kendisinden para talep ettiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Suç duyurusunun ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Atare’yi gözaltına aldı. Şüphelinin, çıkar karşılığı kamu görevini kötüye kullandığı yönünde iddiaların da araştırıldığı belirtildi.

Rüşvet iddiasıyla gözaltında! CHP, Niyazi Atare'yi disipline sevk etti - 1. Resim

CHP DİSİPLİN KURULUNA SEVK ETTİ

Yaşanan bu gelişmenin ardından CHP Muğla İl Başkanlığı acil toplanarak rüşvet iddiası ile gözaltına alınan CHP Belediye Meclis üyesi Niyazi Atere’nin kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "CHP’de Parti üyesi Niyazi Atere hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, partimizin etik ilkeleri ve kamu güvenine verdiğimiz önem gereği, ilgili üye tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Parti Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yargı sürecine saygı duyuyor, kamuoyunu doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirmeye devam edeceğimizi belirtiriz" denildi.

