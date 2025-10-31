Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İbrahim Özkan neden gözaltına alındı? Ekrem İmamoğlu'nun danışmanıydı

İbrahim Özkan neden gözaltına alındı? Ekrem İmamoğlu'nun danışmanıydı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İbrahim Özkan neden gözaltına alındı? Ekrem İmamoğlu&#039;nun danışmanıydı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir isim daha gözaltına alındı. Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlarından İbrahim Özkan, ifadeleri alınmak üzere adliyeye götürüldü.

İstanbul’daki geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında bugün yeni bir gelişme yaşandı. İBB Başkan Danışmanı İbrahim Özkan’ın “gözaltına alındığı” öğrenildi. İbrahim Özkan neden gözaltına alındı, kimdir merak ediliyor. 

İBRAHİM ÖZKAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Başsavcılığı’nın İBB ve bağlı kuruluşlara yönelik yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde İbrahim Özkan’ın ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı belirtildi. Görev yaptığı İBB Başkan Danışmanlığı bünyesinde yürütülen işlemler ve bazı söz konusu mali ilişkiler, soruşturmanın odak noktalarından biri olarak gündeme geldi.

Gözaltı kararının nedeni olarak cari dönemde yapılan ihaleler, usulsüzlük şüphesi ve kurum içi yetki devri gibi hususlar yer alıyor. 

İbrahim Özkan neden gözaltına alındı? Ekrem İmamoğlu'nun danışmanıydı - 1. Resim

İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR?

İbrahim Özkan 1975 yılında Trabzon Köprübaşı’nda doğdu. 1987 yılında hafızlık icazetini aldı, ardından Endüstri Mühendisliği lisansını tamamladı.

Yangın ve afet yönetimi alanında yurtiçi ve yurtdışında çeşitli çalışmalar yürüttü. Ayrıca Türkiye Yangınla Mücadele Vakfı ile Dernekler arasında aktif yer aldı.

2009 ve 2014 yerel seçimlerinde MHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı olan Özkan, 2017’de İYİ Parti Sancaktepe ilçe başkanlığı görevini üstlendi.

2019 yerel seçimleriyle birlikte İBB’de bağımsız meclis üyesi seçildi ve ardından Başkan Danışmanı olarak görevine devam etti. Trabzonspor kongre üyesi olan Özkan, siyasi kariyeriyle dikkat çekti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en büyük, dünyanın beşinci büyük şehir parkı! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hatayspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Muhtemel 11 belli oldu - HaberlerHatayspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Muhtemel 11 belli olduBu akşam Aşk ve Gözyaşı var mı, yeni bölüm ne zaman? 31 Ekim yayın akışında netleşti - HaberlerBu akşam Aşk ve Gözyaşı var mı, yeni bölüm ne zaman? 31 Ekim yayın akışında netleştiOzan Elektronik Para kimin, sahibi kim? Ozan Elektronik Para’ya kayyım atandı! - HaberlerOzan Elektronik Para kimin, sahibi kim? Ozan Elektronik Para’ya kayyım atandı!Galatasaray Trabzonspor maçı kimler eksik, oynamıyor? GS TS muhtemel 11'ler açıklandı - HaberlerGalatasaray Trabzonspor maçı kimler eksik, oynamıyor? GS TS muhtemel 11'ler açıklandıBaşakşehir-Kocaelispor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Muhtemel 11 belli oldu - HaberlerBaşakşehir-Kocaelispor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Muhtemel 11 belli olduTaşacak Bu Deniz Eleni öldü mü, Ava Yaman diziden ayrılıyor mu? 4. bölümde ortaya çıkıyor - HaberlerTaşacak Bu Deniz Eleni öldü mü, Ava Yaman diziden ayrılıyor mu? 4. bölümde ortaya çıkıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...