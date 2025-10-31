İbrahim Özkan neden gözaltına alındı? Ekrem İmamoğlu'nun danışmanıydı

İstanbul’daki geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında bugün yeni bir gelişme yaşandı. İBB Başkan Danışmanı İbrahim Özkan’ın “gözaltına alındığı” öğrenildi. İbrahim Özkan neden gözaltına alındı, kimdir merak ediliyor.

İBRAHİM ÖZKAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Başsavcılığı’nın İBB ve bağlı kuruluşlara yönelik yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde İbrahim Özkan’ın ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı belirtildi. Görev yaptığı İBB Başkan Danışmanlığı bünyesinde yürütülen işlemler ve bazı söz konusu mali ilişkiler, soruşturmanın odak noktalarından biri olarak gündeme geldi.

Gözaltı kararının nedeni olarak cari dönemde yapılan ihaleler, usulsüzlük şüphesi ve kurum içi yetki devri gibi hususlar yer alıyor.

İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR?

İbrahim Özkan 1975 yılında Trabzon Köprübaşı’nda doğdu. 1987 yılında hafızlık icazetini aldı, ardından Endüstri Mühendisliği lisansını tamamladı.

Yangın ve afet yönetimi alanında yurtiçi ve yurtdışında çeşitli çalışmalar yürüttü. Ayrıca Türkiye Yangınla Mücadele Vakfı ile Dernekler arasında aktif yer aldı.

2009 ve 2014 yerel seçimlerinde MHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı olan Özkan, 2017’de İYİ Parti Sancaktepe ilçe başkanlığı görevini üstlendi.

2019 yerel seçimleriyle birlikte İBB’de bağımsız meclis üyesi seçildi ve ardından Başkan Danışmanı olarak görevine devam etti. Trabzonspor kongre üyesi olan Özkan, siyasi kariyeriyle dikkat çekti.