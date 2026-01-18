Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan, hakkındaki transfer iddialarına ilişkin olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen milli yıldız Sahil Özcan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak hakkındaki iddiaları yalanladı.

Kariyerini Alman devi Borussia Dortmund'da sürdüren Salih, söz konusu transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Salih Özcan'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Şahsım hakkında özellikle son günlerde Türk Futbol Medyasında yazılan ve doğru olmayan haberler hakkında açıklama yapmak istiyorum.

Ne yazık ki, medyada gerçekliği yansıtmayan ve talep etmediğim rakamlardan bahsedilmiştir..

Hatırlatmak isterim ki, Borussia Dortmund Kulübü'nün sözleşmeli futbolcusu olarak halihazırda profesyonel kariyerime devam ediyorum.

Mevcut durumda, Milli Takımımızla birlikte, son üç senedir olduğu gibi kulübümün başarısı için çabalamaya devam edeceğim.

Bu konunun burada kapatılması dileğiyle, şahsım harici yapılan hiçbir açıklamayı dikkate almamanızı rica ederim.

Türk Futbol Kamuoyuna saygı ve sevgilerimle."

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Alman ekibinde bu sezon 5 maçta 28 dakika süre alabildi.

