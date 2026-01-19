Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle "19 Ocak'ta üniversiteler tatil mi?" sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Özellikle sabah saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle gözler üniversitelerden gelecek açıklamalara çevrildi.

Kar yağışının artmasıyla milyonlarca üniversite öğrencisi "19 Ocak'ta üniversiteler tatil mi?" sorusuna cevap aramaya başladı. Meteoroloji'nin kar uyarılarının ardından üniversitelerin tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda üniversite yönetimlerinden gelen son dakika açıklamaları gündemdeki yerini koruyor.

19 Ocak 2026 Pazartesi günü için Türkiye genelindeki üniversiteleri kapsayan herhangi bir merkezi kar tatili kararı bulunmuyor. Şu ana kadar devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından yapılmış resmi bir tatil açıklaması yoktur.

Üniversiteler'de eğitim-öğretime ara verilmesine ilişkin kararlar rektörlükler tarafından alınıyor. Bu nedenle öğrenciler, akademik ve idari personellerin, muhtemel değişiklikler için üniversitelerin resmi iletişim kanallarını düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor.

İSTANBUL'DAKİ ÜNİVERSİTELER KAR TATİLİ Mİ?

19 Ocak 2026 Pazartesi günü için İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların tedbirli olmaları yönünde uyarı yapıldı. Ancak İstanbul'daki üniversitelerde eğitime ara verildiğine dair şu ana kadar herhangi bir resmi karar paylaşılmadı.

