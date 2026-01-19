"İstanbul'da bugün kar mı?" sorusu sabah saatlerinden itibaren vatandaşların gündeminde yer alıyor. MGM tarafından paylaşılan verilere göre, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü İstanbul genelinde hafif kar yağışı ve karla karışık yağmur etkili oluyor.

İstanbul'da soğuk havalar etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılarının ardından İstanbullular "bugün kar yağışı var mı?" sorusunu gündeme taşıdı. Haftanın ilk günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıklar düştü. İşte 19 Ocak 2026 Pazartesi İstanbul hava durumu raporu...

İSTANBUL'DA BUGÜN KAR VAR MI?

19 Ocak 2026 Pazartesi günü erken saatlerden itibaren hava sıcaklığı -9 derece olarak kaydedilirken, şehir genelinde hafif kar yağışı görülüyor. Saatlik tahminlere göre sabah 06.00 ile öğle saatleri arasında karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bugün İstanbul'da öğle saatlerinden sonra sıcaklık 3-4 derece seviyelerinde seyretse de , yüksek nem oranı ve kuvvetli rüzgar sebebiyle soğuk hava hissedilmeye devam ediyor. Akşam ve gece saatlerinde ise yağışın yağmura dönmesi bekleniyor.

İstanbul'da bugün rüzgar yer yer 50-55 km/sa hıza kadar çıkabiliyor. Uzmanlar, özellikle sabah saatlerinde buzlanma ve don riski konusunda sürücüleri uyarıyor.

BUGÜN KAR YAĞIŞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İstanbul'da kar yağışının sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi öngörülüyor. 06.00'da başlayan karla karışık yağmur 18.00'a kadar yer yer yağması bekleniyor.

