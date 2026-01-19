AK Parti İl Başkanlığı “Her Mahallesiyle İstanbul” konseptiyle kış dönemi saha çalışmalarını İstanbul’un farklı ilçelerinde eş zamanlı olarak başlattı.

AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul milletvekilleri, ilçe başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleşen saha programlarında vatandaşlarla bire bir temas kuruldu, talep ve beklentiler yerinde dinlendi. Bayrampaşa, Maltepe ve Esenyurt başta olmak üzere üç ilçede İstanbul milletvekilleri kendi bölgelerinde sahaya inerken, İl Başkanı Abdullah Özdemir ve ilçe başkanları da çalışmalara bizzat katılarak vatandaş buluşmalarında yer aldı.

11,5 MİLYON ÜYE ZİYARET EDİLECEK

Özdemir yaptığı açıklamada, AK Parti İstanbul Teşkilatının kongre sürecinin ardından yaklaşık bir yıllık dönemi geride bıraktığını belirterek, bu sürecin hem teşkilat yapılanması hem de milletle kurulan bağ açısından önemli kazanımlar sağladığını ifade etti. Özdemir, mahalle teşkilatlarının nitelik ve nicelik olarak güçlendirildiğini, il, ilçe, mahalle hattında iletişimin daha etkin hâle getirildiğini vurgulayarak, bu çalışmaların en somut çıktılarından birinin 150 bin yeni üyenin AK Parti İstanbul ailesine katılması olduğunu söyledi. AK Parti İstanbul Teşkilatı’nın yürüttüğü Sokak Gönüllüleri çalışması kapsamında 130 bin teşkilat mensubunun sahada aktif rol aldığını vurgulayan Özdemir, İstanbul’un her mahallesine hane hane ulaşmayı hedefl ediklerini kaydetti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş de AK Parti’nin üye sayısının 664 bin 568 artışla 11 milyon 543 bin 301’e ulaştığını belirterek, bu artışın milletle kurulan güçlü bağın göstergesi olduğunu vurgulamıştı. Büyükgümüş, başlatılan yeni program kapsamında AK Parti’nin 11,5 milyonu aşkın üyesinin tamamının evinde ya da iş yerinde ziyaret edileceğinin altını çizdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası