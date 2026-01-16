2019’dan bu yana bilete yüzde 1.246, suya yüzde 1.222 oranlarında 13 kattan fazla, otoparka da yüzde 3.567 oranıyla 37 kat artış yapıldığına dikkat çeken Süheyla Topçu “Bu oranlar muhalefet abartısı değil. İBB, zam şampiyonudur. Bu belediyecilik değil, tahsilat belediyeciliği” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde konuşan AK Partili Meclis Üyesi Süheyla Topçu, İBB tarafından birçok hizmet kalemine yapılan zamları eleştirdi. Belediye Meclisinin Saraçhane’de 2. Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığındaki ocak ayı toplantısında söz alan AK Parti üyesi Topçu, bugün İBB’de uygulanan anlayışın, artık tartışma kaldırmayacak kadar net bir isim kazandığını, bu anlayışın adının da “zam belediyeciliği” olduğunu söyledi. Bu kürsüde dile getireceği sözlerin söylentiye, yoruma, polemiğe değil, İBB yönetiminin Meclis’e sunduğu tarife komisyonu raporlarına ve Meclis kararlarına dayandığına dikkat çeken Topçu “2019 yılında başlayan bu anlayış, 2024 Yerel Seçimler sonrası daha da artarak devam etmiş, kısa zamanda temel ihtiyaç giderleri dâhil 10 kattan fazla artırılmıştır” dedi.

“OLAĞAN UYGULAMA OLDU”

Her yıl yapılan fahiş zamların artık istisna olmadığını, olağan uygulama hâline geldiğini dile getiren Topçu, bu artışlarla yetinilmediğini, aynı hizmet kalemlerinin kısa süre içinde “revize tarife” adı altında tekrar Meclis’e getirildiğini belirtti. Topçu “Bu artık bir fiyat güncellemesi, enflasyon uyarlaması değildir. Bu, sistematik ve bilinçli bir zam politikasıdır” ifadelerine yer verdi.

"NE DOLAR NE MALİYET AÇIKLAR”

İSKİ, İETT ve İSPARK dâhil birçok müdürlükte sadece son 1 yılda 10 kata varan artışlar yapıldığını kaydeden Topçu “İSKİ’de 2019’da 4 lira olan 1 metreküp suyun bedeli, 2026 Ocak’ta 52,88 liraya yükseltilmiştir. Tam yüzde 1.222 oranında zam yapılarak 13 kattan fazla artmıştır. Dolar, avro, elektrik, petrol. Hangi veriyi esas alırsak alalım su fiyatlarındaki artış ne dövizdeki yükselişle ne elektrik maliyetleriyle ne de akaryakıt fiyatlarıyla açıklanabilir. Su temel bir ihtiyaç olmasına rağmen tüm bu kalemlerin üzerinde bir artışa maruz bırakılmıştır. İETT’de 2019’da bilet ücreti 2,60 lira iken bugün 35 lira. Artış oranı %1.246. Biletlere motorinden, dövizden ve akaryakıt ücretlerinden daha fazla Yaklaşık 13 kat zam yapıldı. İETT’de zam var; hizmet yok” dedi.

OTOPARK ARTIŞ ORANI

%3.567 İSPARK otoparklarına yapılan zamlara da değinen Topçu, Fatih’te oturan bir vatandaşın, arabasını mahallesine park ettiğinde İSPARK’a günlük 650 lira ödeyeceğini kaydetti. 2019 yılında 1-2 saatlik yol park ücretinin 6 lira olduğunu, 2026 yılında ise 1-2 saatlik yol park ücretinin 220 lira olduğunu vurgulayan Topçu, İSPARK otopark ücretlerine yüzde 3.567 oranında zam yapıldığını ve bunun tam 37 kat olduğunu ifade etti.

ETKİNLİK ALANINA %9.500 ZAM

Kültürel etkinlik alanlarının günlük kiralama bedellerine son bir yılda %9.500’e varan, sebze-meyve hallerine %1.528 oranda artışlar olduğunu ifade eden Topçu şunları kaydetti: Cenaze yer bedellerine %200, boş mezar yerlerine %380’e varan zam yapıldı. Bu oranları 2019 yılıyla karşılaştırdığımızda, %1.016 oranında zam. Mezarlıklar Müdürlüğü ücret tarifelerinde çeşme su kullanım bedeli 500 bin liradır. Bu örnekler İstanbul’u hizmette değil, zamda şampiyon hâline getirmiştir. Bu oranlar, siyasi söylem, muhalefet abartısı değil. İBB bugün zam şampiyonudur” diye konuştu.

“DEMEK Kİ CHP GİDİCİ O ZAMAN”

Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ ise “Demek ki gidiciyiz. CHP gidici o zaman” ifadelerini kullandı. imlaları düzelt

