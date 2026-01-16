AK Partili Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı, İstanbul İtfaiyesinin yangınlara ortalama varış süresinin uzamasının sebebine ilişkin soru önergesi verdi.

Celalettin Yazıcı’nın oy birliğiyle kabul edilen önergesinde şu sorular yöneltildi:

▪️ Son yıllarda İstanbul’da meydana gelen yangın ve acil durumlarda, kamuoyunda çokça tartışılan gecikmeler, yetersiz müdahale, ekipman eksikliği ve denetim zaafı yaşandığı görülmektedir. İstanbul genelindeki itfaiye istasyonlarında görev yapan toplam personel sayısı kaçtır?

▪️ Bu sayı uluslararası standartlar açısından yeterli midir?

▪️ Son zamanlarda İstanbul’daki ticari alanlarda yaşanan yangın facialarının asıl sebepleri, yangın yönetmeliğine uygunsuz olan ruhsatsız çalışma alanları ve denetimsizlik midir?

▪️ Bu tür yapılar İBB tarafından rutin olarak denetlenmekte midir?

▪️ İstanbul İtfaiyesinin yangına ulaşma süresi dünya standartları kapsamındayken, son zamanlardaki gecikmeler İstanbul halkının her gün şikâyet ettiği ve İBB’nin bir türlü çözemediği trafik yoğunluğundan mıdır?

Haberle İlgili Daha Fazlası