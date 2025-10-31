Türkiye'nin en büyük, dünyanın beşinci büyük şehir parkı! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor

İstanbul'un yeni nefes alanı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi tamamlandı. Yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise beşinci büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan bahçe, yarın saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

DÖRT MEVSİM YEŞİL KALACAK

Kentin 'yeşil koridoru' olarak planlanan proje, Atatürk Havalimanı'nın eski pistlerini yeşille buluşturdu. Alana yapılan ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları sayesinde bölge tamamen yeşile bürünürken, parkta 145 bini aşkın ağaç yer aldı.

Aralarında 350 yıllık zeytin, 50-60 yıllık ıhlamur ve çınarların da bulunduğu bu ağaçlar, parkın dört mevsim yeşil kalmasını sağlayacak.

TENİS KORTLARI, YAPAY DERE, AŞEVİ...

Millet bahçesi içinde 70 bin metrekareye yakın kapalı alan, sosyal donatılar, 2,5 kilometre uzunluğunda yapay dere (Ab-ı Hayat Suyu), seyir terasları, piknik ve dinlenme alanları bulunuyor. Eski pistlerin üzerine ise tenis kortları, basketbol ve voleybol sahaları, kaykay pistleri inşa edildi.

Alanda ayrıca bisiklet ve yürüyüş yolları, sergi sarayları, aşevi, kütüphaneler ve millet kıraathaneleri de yer alıyor.

AYNI ZAMANDA 'AFET TOPLANMA ALANI'

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, aynı zamanda İstanbul'un afet ve deprem toplanma alanlarından biri olarak da planlandı. Acil durumlarda 40 bin çadır kurulabilecek ve 165 bin kişiye barınma imkânı sağlanabilecek kapasiteye sahip olduğu bildirildi.

Böylece yeni millet bahçesi hem İstanbul'un ekolojik dengesine katkı sunacak hem de olası afetlerde güvenli bir alan olarak hizmet verecek.