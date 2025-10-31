Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul Emniyeti düğmeye bastı, 3000'e yakın polis katıldı! 949 kişi gözaltında...

İstanbul Emniyeti düğmeye bastı, 3000'e yakın polis katıldı! 949 kişi gözaltında...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul Emniyeti düğmeye bastı, 3000&#039;e yakın polis katıldı! 949 kişi gözaltında...
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı. Havada, denizde ve karada yapılan denetimlere 3000'e yakın polis katıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 457 şüphelinin de bulunduğu 949 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, aralarında çeşitli suçlardan aranan 457 şüphelinin de bulunduğu 949 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

HAVADA, DENİZDE, KARADA... 

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 215 noktada 1412 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1302 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

 949 KİŞİ GÖZALTINDA

Uygulama kapsamında 372 bin 169 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 457 şüphelinin de bulunduğu 949 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Denetimlerde 30 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 77 fişek, 1547 gram uyuşturucu madde, 256 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 34 bin 720 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 628 umuma açık iş yeri denetlendi, 8 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 43 bin 5 araç ve 1825 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 465 araç ve motosiklet ile 53 sürücüye işlem yapılırken, 16 araç trafikten menedildi.

Denetimlerde toplam 1 milyon 130 bin 578 lira trafik cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Küçükçekmece'de korkutan olay! Termosifon patladı, 2 kişi yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Güllü'nün ölümüyle ilgili kızından kan donduran sözler: "Ben yaptım ama çok pişmanım" dediği iddia edildi - GündemGüllü'nün kızı "Ben yaptım pişmanım" dediCasuslar kraliçesi! İBB soruşturmasına giren esrarengiz kadın  - GündemİBB soruşturmasına giren esrarengiz kadın İstanbul Senin, veriler ajanların! Konum bilgileri Almanya'ya da servis edildi - GündemKonum bilgileri Almanya'ya da servis edildiBalıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde... - GündemBalıkesir'de deprem! 4,2 ile sallandılarErdoğan, DEM heyetini kabul etti! Nihai rapor yazılıyor, yasal düzenleme yolda - GündemNihai rapor yazılıyor, yasal düzenleme yoldaAli Babacan ekonominin başına mı geçecek? 'AK Parti' iddialarına açıklık getirdi - Gündem'AK Parti' iddialarına açıklık getirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...