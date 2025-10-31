Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ozan Elektronik Para kimin, Ozan Elektronik Para sahibi kim soruları araştırılmaya başlandı. Türkiye finans dünyasının önde gelen dijital ödeme kuruluşlarından Ozan Elektronik Para A.Ş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında gündeme oturdu.

Ozan Elektronik Para kimin, Ozan Elektronik Para sahibi kim kamuoyu tarafından merak ediliyor. Şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verildi. Soruşturma dosyasında “pos tefeciliği, suç gelirlerinin aklanması ve yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokulması” gibi ağır suçlamalar yer alıyor.

Ozan Elektronik Para kimin, sahibi kim? Ozan Elektronik Para’ya kayyım atandı! - 1. Resim

OZAN ELEKTRONİK PARA KİMİN, SAHİBİ KİM?

Türkiye’nin en çok kullanılan elektronik para kuruluşlarından biri olan Ozan Elektronik Para A.Ş. 2018 yılında Dr. Ozan Özerk tarafından Londra’da kuruldu. Şirket Türkiye’de 2019 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) lisans alarak faaliyetlerine başladı.

Ozan Elektronik Para kimin, sahibi kim? Ozan Elektronik Para’ya kayyım atandı! - 2. Resim

Ozan Elektronik Para bireysel kullanıcıların yanı sıra işletmelere de finansal çözümler sunan bir fintech şirketidir. Ozan SuperApp ve Ozan SuperCard ürünleriyle dijital ödeme hizmetleri sağlıyor. Visa, Mastercard, UnionPay, BKM ve Troy gibi uluslararası ödeme sistemlerinin resmi üyesi.

Şirketin yönetiminde CEO olarak Özgür Gerçek, COO olarak Eren Kumcuoğlu, CPO olarak Cenk Küçükiravul, yönetim kurulu üyeleri arasında ise Ömer Duman ve İbrahim Hakkı Polat yer alıyor.

Ozan Elektronik Para kimin, sahibi kim? Ozan Elektronik Para’ya kayyım atandı! - 3. Resim

OZAN ELEKTRONİK PARA'YA NEDEN KAYYIM ATANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para A.Ş. hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına ilişkin kuvvetli şüphe tespit edildiği için şirkete kayyım atandı.

Savcılığın açıklamasına göre, “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun”’a muhalefet edilerek elde edilen gelirlerin ve pos tefeciliği faaliyetlerinden doğan paraların şirket üzerinden aklandığı belirlendi.

Ozan Elektronik Para kimin, sahibi kim? Ozan Elektronik Para’ya kayyım atandı! - 4. Resim

Yapılan mali incelemelerde, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kart işlemlerinin engellenmediği ve bu hareketlerin ticari işlem değil, para aktarımı amacıyla yapıldığı tespit edildi. Ek olarak şirketin kurucusu Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı ve bu yöntemle suç gelirlerinin aklandığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken toplam 402 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu. Mali yapının korunması ve delillerin karartılmaması amacıyla Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye kayyım atanmasına karar verildi.

