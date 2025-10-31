Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ehliyet yenileme son günü kaçıranlar kaç TL ödeyecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ehliyet yenileme son günü kaçıranlar kaç TL ödeyecek?
Türkiye’de milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren “eski tip ehliyet yenileme” sürecinde sona yaklaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı son açıklamada sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin artık uzatılmayacağını vurguladı. Ehliyet yenileme son günü kaçıranlar kaç TL ödeyecek merak edilirken sürücüler için de zaman daraldı!

Ehliyet yenileme son günü kaçıranlar kaç TL ödeyecek sorusu gündeme geldi. Belirlenen tarihe kadar işlem yapmayanlar, hem cezalı işlemle hem de yüksek harç ücretiyle karşı karşıya kalacak.

Ehliyet yenileme son günü kaçıranlar kaç TL ödeyecek? - 1. Resim

EHLİYET YENİLEME SON GÜNÜ KAÇIRANLAR KAÇ TL ÖDEYECEK?

2025 yılı itibarıyla eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre sona eriyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre yenileme işlemini zamanında yapmayan vatandaşlar yüksek bir ücretle karşılaşacak. Eski tip ehliyetini süresi içinde yenilemeyenler, indirimli 15 TL yerine 7 bin 438 TL ödeyerek yeni tip sürücü belgesi almak zorunda kalacak. Ayrıca 31 Ekim 2025’ten sonra eski tip ehliyetler geçerliliğini tamamen kaybedecek.

Ehliyet yenileme son günü kaçıranlar kaç TL ödeyecek? - 2. Resim

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025 Cuma günü olarak belirlendi. Bakan Ali Yerlikaya, bu tarihten sonra sürenin kesinlikle uzatılmayacağını vurguladı.

İşlemlerini tamamlamayanlar 1 Kasım itibarıyla ehliyetlerini kullanamayacak.

Ehliyet yenileme son günü kaçıranlar kaç TL ödeyecek? - 3. Resim

EHLİYET YENİLEME BİTTİ Mİ?

Ehliyet yenileme işlemleri için bugün son gün! 31 Ekim 2025 tarihinin ardından eski tip sürücü belgeleri geçersiz hale gelecek ve trafik kontrollerinde kullanılmaları halinde cezai yaptırımlar uygulanabilecek.

Vatandaşlar, işlemlerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden randevu alarak yapabiliyor. Bugünden sonra başvuru yapanlar hem geçerli ehliyetlerini kaybetmiş olacak hem de yüksek ücret ödemek zorunda kalacak.

