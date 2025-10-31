Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Hatay'da balıkçıları korkutan görüntü! Devasa köpek balığı halata dolandı

Hatay'da balıkçıları korkutan görüntü! Devasa köpek balığı halata dolandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da Akdeniz açıklarında bir teknenin çapa halatına devasa büyüklükte köpek balığı dolandı. Balıkçılar korku dolu anlar yaşarken, 45 dakika süren mücadele sonucunda köpek balığından kurtuldular.

Balıkçı Mustafa Oktay ve ekibi, Dörtyol sahilinden tekneyle Akdeniz'e açıldı. Payas açıklarına geldiklerinde denize demir atan Oktay'ın teknesinin çapa halatına büyük bir köpek balığı takıldı.

Köpek balığını halattan kurtarmak için 45 dakika mücadele veren Oktay ve ekibi o anları kamera ile görüntüledi. Halatı silkeleyerek köpek balığını halattan kurtaran balıkçılar, köpek balığının büyüklüğü karşısında şaşkınlık yaşadı.

Yaşadıkları anları cep telefonu kamerasına kaydeden Mustafa Oktay, 35 yıldır balıkçılıkla uğraştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"BU KADAR BÜYÜK BİR KÖPEK BALIĞINI İLK DEFA GÖRDÜM"

"Payas açıklarındaydık, çok enteresan bir olay oldu. Teknenin çapa halatına büyük bir köpek balığı sarmıştı. Yaklaşık 45 dakika uğraştık. Halata sıkıca dolanmıştı. Kancayla müdahale ettik, elimizi atmadık çünkü ısırır diye korktuk. 6-7 metre boyundaydı, tekneyle neredeyse aynı uzunluktaydı. Daha önce kılıç balığı çapanın halatına dolanmıştı ama bu kadar büyük bir köpek balığını ilk defa gördüm. Çok korktuk ama sonunda zarar görmeden kurtulduk."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sürücünün kontrolünden çıkan araç duvara çarptı! Kahreden ölümOsman Bektaş'tan Marmara için çarpıcı 'fay' tespiti: Gerilim fazla birikti, kırılma olasılığı yüksek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aldatılan eşler talep etti: Yuva yıkan tazminat ödesin! - YaşamAldatılan eşler talep etti: Yuva yıkan tazminat ödesin!Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem! Sındırgı bir kez daha sallandı - YaşamBalıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem!Meteoroloji yeni hava raporunu paylaştı: 81 ilde güneş açacak, sıcaklık 5 derece artıyor - Yaşam81 ilde güneş açacak, sıcaklık 5 derece artıyorBu kış unutulmayacaklar arasına girecek... Yoğun kar ve soğuk geliyor! Kritik dönem açıklandı - YaşamBu manzaralara hazır olun! Tarih netleştiDicle Nehri ile ilgili şaşırtan gerçek! 100 kilometrelik kısmı "nehir" statüsünde değil - YaşamDicle Nehri ile ilgili şaşırtan gerçek!Uzmanlardan önemli uyarı: Artık göllerimizi kaybetmek üzereyiz - YaşamUzmanlardan önemli uyarı: Göllerimizi kaybetmek üzereyiz
Sonraki Haber Yükleniyor...