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Valilikten köpek balığı açıklaması! Akdeniz'de aynı anda 8 tane görülmüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

13 Haziran'da Silifke'de balıkçılar, Akdeniz'de 8 adet köpekbalığına rastlamıştı. Mersin Valiliği, Akdeniz'de görülen köpek balıklarına ilişkin açıklama yaptı.

13 Haziran'da Mersin'in Silifke ilçesinden tekne ile Akdeniz'in 15 mil açığına açılıp trol ağ ile avlanan balıkçılar 8 künt burunlu altı solungaçlı boz camgöz köpekbalığı yakaladı.

Valilikten köpek balığı açıklaması! Akdeniz'de aynı anda 8 tane görülmüştü - 1. Resim

AYNI ANDA 8 TANE GÖRÜLMÜŞTÜ

Mersin Valiliği, Akdeniz'de görülen köpek balıklarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Mersin kıyılarında köpek balıklarının balıkçı ağlarına takıldığı şeklinde haberlerin yayınlandığı belirtildi.

Balıkçıların kıyıdan yaklaşık 12 deniz mili uzaklıkta 250 ile 400 metre derinlik arasında avcılık yaptığının ifade edildiği açıklamada, köpek balıklarının çok derin sularda yakalandıklarının anlaşıldığı kaydedildi.

Valilikten köpek balığı açıklaması! Akdeniz'de aynı anda 8 tane görülmüştü - 2. Resim

"YANLIŞ ALGI"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yapılan açıklamalarda da ifade edildiği üzere, Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarında açık denizlerde görülen ve sosyal medyada paylaşılan köpek balığı görüntüleriyle yanlış algı oluştuğu, köpek balıklarının ürkek ve insanlara saldırmayan, sapan kuyruklu köpek balığı, boz camgöz ve altı yarıklı köpek balığı türlerinden olduğu belirtilmiştir. Mavi bayraklı koylarıyla ve eşsiz doğasıyla denizlerimiz vatandaşlarımızın hizmetindedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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