Akdeniz sahillerinde 'tarihte görülmemiş' olay! 8'i de aynı anda ortaya çıktı: "Düşmanlarımız girsin"

Mersin'de balıkçı, yerli halk ve turistleri endişelendiren bir olay yaşandı. Silifke ilçesinden Akdeniz'e açılan balıkçılar, 8 adet künt burunlu altı solungaçlı boz camgöz köpekbalığı yakaladı. O anları kaydeden balıkçılardan biri, "Bu sene kimse Akdeniz'e girmesin, bunlar adamı yer, düşmanlarımız girsin. Tarihte böyle bir şey gördün mü? 8 tane" gibi ifadeler kullandı.

Mersin'de görenleri şaşırtan, bir o kadar da korkutan bir hadise yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin'in Silifke ilçesinden tekne ile Akdeniz'in 15 mil açığına açılıp trol ağ ile avlanan balıkçılar 8 künt burunlu altı solungaçlı boz camgöz köpekbalığı yakaladı. Köpek balıklarını görünce şaşıran balıkçılar, o anları da cep telefonu ile kaydetti.

"TARİHTE BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜN MÜ?"

O anları kaydeden balıkçılardan biri, "Bu sene kimse Akdeniz'e girmesin, bunlar adamı yer, düşmanlarımız girsin. Tarihte böyle bir şey gördün mü? 8 tane" gibi ifadeler kullandı.

Balıkçıların köpek balıklarını tekrar denize bıraktığı öğrenildi.

Öte yandan, künt burunlu altı solungaçlı boz camgöz köpekbalığının derin denizlerde yaşadığı öğrenildi. Bu cins köpekbalıklarının tahrik edilmeden insanlara saldırmadığının yapılan araştırmalarla ortaya konulduğu belirtildi.

Uluslararası Köpekbalığı Saldırısı Dosyasına göre ise bu cinsin yüz yıllardır bir insana yönelik saldırısının bir kez kayda geçtiği o olayında hayvanın tahrik edilmesi sonucu yaşandığı alınan bilgiler arasında yer aldı.

Nesli tükenme tehlikesi altına olduğu için koruma altında olan künt burunlu altı solungaçlı boz camgöz köpekbalığının kıyılara gelmediği belirtildi.

ÖNCEKİ GECE OLTAYA 2 KUM KÖPEK BALIĞI TAKILMIŞTI

Önceki gün de Mersin'in önemli turizm bölgelerinden Taşucu'nda kıyıdan amatör olarak avlanan Durmuş Ali Kesikbaş'ın oltasına bir gecede 2 köpek balığı takılmıştı. Kesikbaş'ın heyecanlı anları cep telefonu kamerasına yansımıştı. Kule vinç operatörü olarak çalışan 32 yaşındaki Durmuş Ali Kesikbaş, insanlara saldırmadığı bilinen iki Kum köpekbalığını da tekrar doğal hayat alanı olan denize bırakmıştı.