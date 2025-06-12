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Araç lastiği, alışveriş sepeti, paspas, cam şişeler... Bu denizde yok yok!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Araç lastiği, alışveriş sepeti, paspas, cam şişeler... Bu denizde yok yok!
Çevre, Deniz Kirliliği, Mersin, Dalış, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mersin'de Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmasında denizden araç lastiği, alışveriş sepeti, paspas, balıkçı ağları, cam şişeler ve çok sayıda atık çıkarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca "Deniz Dibi Temizliği ve Dalış Etkinliği" düzenlendi.

Mersin Marina'da gerçekleştirilen etkinlikte itfaiye ve Marina'da görev yapan dalgıçlar, dalış yaparak denizdeki çöpleri temizledi.

Su altı dronuyla desteklenen dalgıçlar deniz dibinden araç lastiği, alışveriş sepeti, paspas, balıkçı ağları, cam şişeler ve çok sayıda atık topladı.

Araç lastiği, alışveriş sepeti, paspas, cam şişeler... Bu denizde yok yok! - 1. Resim

DENİZ CANLILARININ HAYATI TEHLİKEDE

Toplanan atıkların farkındalık için sergilendiği etkinlikte ziyaretçiler hayalet ağlardan yapılan tünel ile deniz canlılarının yaşadığı zorlukları deneyimleme imkanı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla etkinliği düzenlendiklerini ifade etti. Denizlerde binlerce canlının yaşadığını belirten Halisdemir, şunları kaydetti:

"Atılan her çöp deniz ekosistemini olumsuz etkiliyor. Orada yaşayan canlıların yaşamsal faaliyetlerini bozuyor. Denizi kirleten her etmene karşı dik duruyor, mücadele ediyor ve engel oluyoruz. Derelerden kaynaklanan kirlilikleri önlemek için bariyerler aldık ve bu bariyerlerle mümkün olduğu kadar katı atığı tutarak denize gitmesini ve mikroplastik dediğimiz atıkların oluşmasına engel olmaya çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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