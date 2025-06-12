Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Bu bölgelere dikkat, günler boyu sürecek

Meteoroloji, hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da sel, su baskını, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Güneydoğu’da ise toz taşınımı görülebileceği aktarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağını duyurdu. Vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin’in verdiği bilgilere göre, yarın ve hafta sonu boyunca kuzey, iç ve doğu kesimlerde sağanak yağışlar bekleniyor. Ülkenin Batı kesimlerinde ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

CUMA GÜNÜ HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Tekin, cuma günü Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz’in kıyı şeridi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü yağışların görüleceğini belirtti.

CUMARTESİ GÜNÜ YAĞIŞLAR GENİŞLİYOR

Cumartesi günü ise Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeybatısında sağanak yağışlar bekleniyor. Marmara’da ise Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yağış ihtimali bulunuyor.

Özellikle Trabzon, Rize, Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli yağışlar etkili olacak.

YAĞIŞLAR PAZAR GÜNÜ DE DEVAM EDECEK

Pazar günü ise kuzey, iç ve doğu bölgelerde yeni yağışların beklendiğini aktaran Tekin, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli yağışların görülebileceğini söyledi.

Meteoroloji, yağışlar nedeniyle sel, su baskını, dolu, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yarın ve cumartesi günü Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Bu durumun hava kalitesinde düşüşe, görüş mesafesinde azalmaya neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

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ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara:

Yarın ve hafta sonu boyunca yağış beklenmiyor. Hava parçalı az bulutlu olacak.

Cuma: 33°C

Cumartesi: 29°C

Pazar: 25°C

İstanbul:

Cuma ve cumartesi günü yağış beklenmiyor. Pazar günü sağanak ve gök gürültülü yağış görülebilir.

Cuma: 28°C

Cumartesi: 26°C

Pazar: 25-26°C

İzmir:

Hafta sonu boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar yüksek, rüzgar kuzeyden kuvvetli esecek.