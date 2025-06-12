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Yüksek sıcaklıklara kanmayın! Meteoroloji uyardı: Sağanak ve soğuk yolda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre kuzey ve doğu bölgelerde yerel sağanak beklenirken hafta sonu sıcaklıklarda 3 derecelik düşüş bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı ve Eskişehir'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yüksek sıcaklıklara kanmayın! Meteoroloji uyardı: Sağanak ve soğuk yolda - 1. Resim

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Yüksek sıcaklıklara kanmayın! Meteoroloji uyardı: Sağanak ve soğuk yolda - 2. Resim

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Yüksek sıcaklıklara kanmayın! Meteoroloji uyardı: Sağanak ve soğuk yolda - 3. Resim

Yüksek sıcaklıklara kanmayın! Meteoroloji uyardı: Sağanak ve soğuk yolda - 4. Resim

Yüksek sıcaklıklara kanmayın! Meteoroloji uyardı: Sağanak ve soğuk yolda - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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