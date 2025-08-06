Burası Türkiye! Oltaya 6 metrelik köpek balığı takıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde balıkçı İlker Özdemir, balık avlamak için arkadaşlarıyla birlikte tekneyle denize açıldı. İlker Özdemir'in Kaleköy açıklarında kılıç balığı avı sırasında paragat oltasına yaklaşık 6 metre boyunda, sapan köpekbalığı takıldı. Köpek balığının o anları cep telefonuyla kaydedildi.

SUYA GERİ BIRAKTI

Özdemir ve arkadaşları daha sonra oltadan kurtardıkları köpek balığını tekrar doğal ortamı olan suya bıraktı. Köpek balığı kısa bir süre sonra tekneden uzaklaştı.