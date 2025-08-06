Burası Türkiye! Oltaya 6 metrelik köpek balığı takıldı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Geçtiğimiz yıllarda Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına kafa tutmasıyla gündem olan Türk balıkçı İlker Özdemir'in oltasına köpek balığı takıldı. Gökçeada açıklarında yakalanan 6 metre boyundaki sapan köpek balığı suya geri bırakıldı.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde balıkçı İlker Özdemir, balık avlamak için arkadaşlarıyla birlikte tekneyle denize açıldı. İlker Özdemir'in Kaleköy açıklarında kılıç balığı avı sırasında paragat oltasına yaklaşık 6 metre boyunda, sapan köpekbalığı takıldı. Köpek balığının o anları cep telefonuyla kaydedildi.
SUYA GERİ BIRAKTI
Özdemir ve arkadaşları daha sonra oltadan kurtardıkları köpek balığını tekrar doğal ortamı olan suya bıraktı. Köpek balığı kısa bir süre sonra tekneden uzaklaştı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mesut Şahin