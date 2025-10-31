Osman Bektaş'tan Marmara için çarpıcı 'fay' tespiti: Gerilim fazla birikti, kırılma olasılığı yüksek

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) emekli öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ndeki aktif fay hatlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya hesabından sık sık deprem gerçeğine dair paylaşımlar yapan Bektaş, bu kez Marmara'ya değindi. Bektaş yaptığı paylaşımda Adalar ve Çınarcık faylarının hareketliliğine işaret ederek, olası bir depremin en yüksek riskli noktasını işaret etti.

ÇINARCIK FAYINA DİKKAT

Bektaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Adalar ve Çınarcık fayları her ikisi de kısmen hareket ediyor (creep).

Adalar Fayı 1963’te M6.2 büyüklüğünde kırıldı.

Çınarcık Fayı ise 1894’ten beri sessiz.

Bu da gerilimin Çınarcık Fayında daha fazla biriktiğini ve kırılma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor."

DEPREM POTANSİYELİ YÜKSEK

Uzman isim, 1894 İstanbul Depremi'nden bu yana kırılmamış olan Çınarcık Fayı'nda enerji birikiminin arttığını belirterek, Marmara Denizi'nin güneydoğusunda yeni bir deprem potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

Bektaş'ın değerlendirmesi, İstanbul ve çevresini doğrudan etkileyecek olası Marmara depremiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.