Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Osman Bektaş'tan Marmara için çarpıcı 'fay' tespiti: Gerilim fazla birikti, kırılma olasılığı yüksek

Osman Bektaş'tan Marmara için çarpıcı 'fay' tespiti: Gerilim fazla birikti, kırılma olasılığı yüksek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Osman Bektaş&#039;tan Marmara için çarpıcı &#039;fay&#039; tespiti: Gerilim fazla birikti, kırılma olasılığı yüksek
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara'daki 'Adalar' ve 'Çınarcık' faylarının durumuna dikkat çekerek, 1894'ten bu yana sessiz kalan Çınarcık Fayı'nda gerilimin arttığını ve kırılma olasılığının yüksek olduğunu vurguladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) emekli öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ndeki aktif fay hatlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya hesabından sık sık deprem gerçeğine dair paylaşımlar yapan Bektaş, bu kez Marmara'ya değindi. Bektaş yaptığı paylaşımda Adalar ve Çınarcık faylarının hareketliliğine işaret ederek, olası bir depremin en yüksek riskli noktasını işaret etti.

ÇINARCIK FAYINA DİKKAT

Bektaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Adalar ve Çınarcık fayları her ikisi de kısmen hareket ediyor (creep).
Adalar Fayı 1963’te M6.2 büyüklüğünde kırıldı.
Çınarcık Fayı ise 1894’ten beri sessiz.
Bu da gerilimin Çınarcık Fayında daha fazla biriktiğini ve kırılma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor."

DEPREM POTANSİYELİ YÜKSEK

Uzman isim, 1894 İstanbul Depremi'nden bu yana kırılmamış olan Çınarcık Fayı'nda enerji birikiminin arttığını belirterek, Marmara Denizi'nin güneydoğusunda yeni bir deprem potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

Bektaş'ın değerlendirmesi, İstanbul ve çevresini doğrudan etkileyecek olası Marmara depremiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hatay'da balıkçıları korkutan görüntü! Devasa köpek balığı halata dolandıYangını deprem sandılar! Patlama sesini duyan kendini sokağa attı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul Emniyeti düğmeye bastı, 3000'e yakın polis katıldı! 949 kişi gözaltında... - Gündemİstanbul Emniyeti düğmeye bastı, 3000'e yakın polis katıldı!Güllü'nün ölümüyle ilgili kızından kan donduran sözler: "Ben yaptım ama çok pişmanım" dediği iddia edildi - GündemGüllü'nün kızı "Ben yaptım pişmanım" dediCasuslar kraliçesi! İBB soruşturmasına giren esrarengiz kadın  - GündemİBB soruşturmasına giren esrarengiz kadın İstanbul Senin, veriler ajanların! Konum bilgileri Almanya'ya da servis edildi - GündemKonum bilgileri Almanya'ya da servis edildiBalıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde... - GündemBalıkesir'de deprem! 4,2 ile sallandılarErdoğan, DEM heyetini kabul etti! Nihai rapor yazılıyor, yasal düzenleme yolda - GündemNihai rapor yazılıyor, yasal düzenleme yolda
Sonraki Haber Yükleniyor...