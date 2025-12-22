Üçkağıtçı oyuncuları kim, konusu nedir? Çekim yeri merak ediliyor
Yeşilçam'ın sevilen ismi Kemal Sunal'ın kült filmlerinden biri olan Üçkağıtçı, bugün izleyicisiyle buluşuyor. Arama motorlarında "Üçkağıtçı oyuncuları kim, konusu nedir?" soruları merak ediliyor. İşte 1981 yapım film hakkında tüm detaylar...
"Üçkağıtçı oyuncuları kim, konusu nedir?" sorusu, filmin fragmanını ekranda gören izleyiciler tarafından araştırılıyor.
Kemal Sunal'ın unutulmaz yapımlar arasında yer alan Üçkağıtçı'nın oyuncu kadrosu, hikayesi ve çekim yerleri araştırılan konular arasındadır.
ÜÇKAĞITÇI NEREDE ÇEKİLDİ?
Kemal Sunal'ın popüler filmlerinden Üçkağıtçı'nın çekimleri, İstanbul Zekeriyaköy'de gerçekleşti.
ÜÇKAĞITÇI FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Kemal Sunal - Rıfkı
Ülkü Özen - Nuriye
Ali Şen - Satılmış Ağa
Turgut Özatay - Armutlulu Hasan
Nizam Ergüden - Sabri
Reha Yurdakul - Kahveci Rıza
Hakkı Kıvanç - Mustafa
Arap Celal - Köylü
Zeki Sezer - Belediye Memuru Zeki
Muhteşem Durukan - Durmuş
Zehra Uçar - Raziye
Renan Fosforoğlu - Ahmet Efendi
Yadigar Ejder - Hamza
Zeki Alpan - Arif Efendi
Haydar Karaer - Bakkal
Ahmet Turgutlu - Kasap
ÜÇKAĞITÇI KONUSU NE?
Almanya’da yaşayan Rıfkı, ölen babasından miras kalan yerleri satmak üzere köye geri döner. Rıfkı'nın köye ayak basmasıyla bazı tesadüfler yaşanır.
Uzun süredi yağmur yağmayan köye yağması, evlenemeyen kadınların kısmetlerini bulması, kötürüm olanların koşmaya başlamasının ardından köylüler Rıfkı'nın peşini bırakmaz.