Yarın son gün! Ehliyetini yenilemeyen trafiğe çıkamayacak

Ancak 1 milyon 856 bin 96 kişi hâlâ eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam ediyor. Bugüne kadar yenileme işlemi yapanların sayısı ise 35 milyon 609 bin 477’ye ulaştı.

Eski tip ehliyetler, yarına kadar 15 lira ödenerek yenilenebiliyor. Bu tarihe kadar işlem yapmayanların sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

1 Kasım itibarıyla ise B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek.

Kasım itibarıyla A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kâğıt ve vakıf hizmet bedeli dâhil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek. Son 7 günde 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi.