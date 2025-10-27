Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Yerlikaya duyurdu: Trafikte yaka kamerası dönemi! Görüntüler 30 gün saklanacak

Bakan Yerlikaya duyurdu: Trafikte yaka kamerası dönemi! Görüntüler 30 gün saklanacak

Güncelleme:
Gündem Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis ve jandarmanın denetimlerde kullandığı ASELSAN üretimi yüz tanımalı yaka kameralarıyla artık tüm trafik ekiplerinin denetimlerinin kayıt altına alındığını açıkladı. Yerlikaya, vatandaş ve görevli arasındaki tüm diyalogların 30 gün boyunca saklandığını belirterek, uygulamanın başladığı bölgelerde şikâyetlerin yüzde 96 oranında azaldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis ve jandarma ekiplerinin kullandığı yaka kameralarını tanıtarak önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerde kullandığı, ASELSAN üretimi yüz tanımalı yaka kameralarını tanıttı.

110 BİN YAKA KAMERASI KULLANIMA GİRECEK

Yeni sistemin hızla yaygınlaştığını belirten Yerlikaya, yıl sonuna kadar ya da yeni yılın başında 110 bin yaka kamerasına ulaşacaklarını açıkladı. Bakan, kameraların denetim süreçlerinde hem güvenlik güçlerine hem vatandaşlara büyük kolaylık sağladığını söyledi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Trafikte yaka kamerası dönemi! Görüntüler 30 gün saklanacak - 1. Resim

TRAFİKTE KULLANIM TAMAMLANDI, ŞİMDİ SIRA YUNUSLARDA

İçişleri Bakanı, "Jandarma ve emniyet trafikte bu ay sonu itibarıyla yaka kamerası kullanımını tamamladı. Şimdi Yunuslara başladık. Bunu ilk olarak İstanbul’da hayata geçirdik." dedi. Yerlikaya, sistemin aşamalı olarak tüm birimlere entegre edileceğini belirtti.

30 GÜNLÜK GÖRÜNTÜ KAYDI TUTULUYOR

Yeni uygulamayla, denetimlerde yaşanan tüm diyalogların kaydedildiğini vurgulayan Yerlikaya, "Vatandaşımızın polisimize, polisimizin vatandaşımıza nasıl davrandığı geriye dönük 30 gün boyunca kayıt altında." diye konuştu.

YAKA KAMERALARIYLA ŞİKAYETLER YÜZDE 96 AZALDI

Bakan Yerlikaya, kameraların kullanıldığı bölgelerde olumlu sonuçlar alındığını belirterek, "Tüm kanun dışı davranış şekli, teklif ve şikâyetlerin tamamı kameranın uygulandığı yerlerde yüzde 96 oranında azaldı." ifadelerini kullandı.

